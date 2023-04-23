老實說，一開始對描寫SARS的電影《疫起》不感興趣，畢竟好不容易擺脫了口罩，誰還想回顧那些在病毒威脅下的日子？萬萬沒想到這部片讓我一路流淚、內心激盪感動不止，我們能夠在這個時代好好生存下來，除了仰賴親朋好友照顧，還必須感謝來自陌生人的善意。

《疫起》描述夏醫生（王柏傑飾）明明已經搭上計程車想衝回家看女兒，半路還是被醫院叫回來替急診病人開刀，沒想到工作結束，醫院緊急封院隔離，眾多醫護、病人、甚至狗仔記者（薛仕凌飾）一起經歷生命中的風暴。有人想閃躲，也有醫生始終堅守崗位（項婕如飾），在唇齒相依的搏鬥過程中，一位護理師（曾敬驊飾）因為曾經照顧過染疫病人而遭到同事排擠，人性也面臨挑戰。

本片劇本獲得優良劇本獎，也得到金馬獎百萬創投大獎，導演林君陽透過特寫讓觀眾以主角視角通過黑暗連通道，進入收治感染者的B棟醫療大樓，鏡頭底下空無一人，只有一間間關著門的病房，每個門口都有一只紅色的大型醫療廢棄物垃圾袋，突兀的顏色與壓抑的色調，沒有尖叫、淚水，也沒有針鋒相對的對白，卻能讓觀眾跟著感受到絕望而紅了眼眶。

這部電影讓我回顧封院時期的相關報導，一位精神科醫生楊志賢帶著美國疾管局專家進入感染最嚴重的B棟，他以為在裡面的醫護人員會大吐苦水，抱怨無人輪班、根本無法休息，沒想到醫護人員卻說，「我們沒有什麼需要幫忙，你們肯進來見我們，我們已經很開心了！」電影中一位累極摔倒的護理人員，使勁爬起來之後，對著來送餐的同事比出大拇指，說自己沒事，這就是生命的強韌。我們確實無法選擇生命的歷程，卻可以選擇面對試煉的心態！

隨著SARS平息，大眾多半已經遺忘這段往事，但20年後的新冠風暴讓一切重演。記得看過一段大愛電視台的報導，醫院護理師只能隔著緊閉的玻璃門看稚兒，因為他們一轉頭，又要回到醫院奮戰，他們的眼淚讓我至今難忘。

所以人生哪裡是我們自己打拚出來的，每次呼吸、每段時空，都仰賴無數陌生人的善意與奉獻，才能讓我們好好的活著，真該感恩並且珍惜。電影裡獨家潛入醫院報導隔離內幕的記者說，「每個人都有自己的位置，站在第一線，就是我的位置！」我們都該在自己的位置上，心懷感謝地努力吧！

（作者為作家）