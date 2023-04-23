現在亂不亂？真的很亂。本來，通貨膨脹加速、能源糧食緊缺、全球央行升息、銀行爆雷等就已經夠讓人頭痛了，偏偏還有那些喜歡以政治或所謂的「意識形態」處理經貿問題的各國政客，他們唯恐天下不亂似地推出了各種撕裂全球的產業作為，搞得地緣政治不但亂七八糟，更讓全球經濟的迷霧平添幾許難以解讀的沉重。

過去半個月，成千上萬的抗議者走上了柏林、倫敦、巴黎等歐洲街頭，要求結束在烏克蘭的戰事，同樣的場景也出現在了華盛頓的林肯紀念碑前，這不但是伊拉克戰爭以來美國出現的最大反戰示威潮，更讓在華盛頓舉行國際貨幣基金組織IMF和世界銀行春季年會的各國政要尷尬不已。

4月13日，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在會議開始的第二天就發出了警告：「隨著大國之間的地緣緊張局勢升高，各國爭先恐後保護自身的工業供應鏈，『新冷戰』的可能性一觸即發。『碎片化』已經成為全球疫後世界最明顯的標籤。」

平心而論，全球經濟的傷痕累累大家心知肚明，現在這個世界，太需要暮鼓晨鐘，太需要一些好的信息或是正面的立論了。4月18日，Bloomberg按照IMF發布的《世界經濟展望報告》數據計算後，發現中國將在未來5年成為全球經濟增長的最大貢獻國，中國將為全球GDP增長貢獻22.6%，印度緊隨其後為12.9%，美國11.3%。真的是這樣嗎？中國可以怎麼成為拉抬全球經濟復甦的火車頭？

亞洲開發銀行顯然不這麼認為，4月初發布的《2023年亞洲發展展望》雖然上調了中國的經濟增長至5%，但仍然認為中國在2023年的對外貿易增長將會放緩，資本流動也將弱化，在西方經濟體的需求疲軟情況下，出口肯定將呈下降趨勢，只有出境旅遊恢復有可能造就服務貿易的回升。除此之外，中國還將面臨諸如消費或房地產市場復甦速度慢於預期的內部風險，以及全球經濟降溫超過預期的進一步外部風險。

很多人問我：怎麼看中國？我的回答：要看懂2023年的中國變化，基本上不出兩個主軸─「財政轉移的刺激政策」和「資本市場的改革開放」。財政刺激政策不是我的專業，我也不想回答。但資本市場改革我倒可以帶大家略窺一二，我把它稱為中國資本市場的改革開放。

確實如此，讓我們看看最新的官方數據，截至去年12月，外資持有的大陸在岸股票價值已經降至32兆人民幣（約4.7億美元），約占大陸股票總市值的4%，比去年同期的4.3%低。與此同時，去年大陸私募股權交易的價值更比之前暴跌了53%。可見疫情隔離和中國政府的強勢封鎖確實嚇阻了全球資本的中國熱。

新任的大陸國務院總理李強3月底在海南博鰲亞洲論壇的賣力演出大家都看在眼裡，甚至在論壇舉行的當口，阿里巴巴就宣布了一分為六獨立上市，消息一出，阿里巴巴位在美國的存託股票（ADS）價格急升14.26%，阿里巴巴在香港的股價也大漲13.29%，這表示，最少，資本市場是歡迎的。

眾所周知，中國經濟正在振衰起敝，其中最重要的就是由外向型經濟發展轉為內需主導，在房地產步履蹣跚之際，想要刺激消費，讓老百姓感覺炒股可以賺錢確實不失為一個好主意。從2月股市全面實施註冊制，到3月中旬，中國監管機構新增1000多家外國投資人可以通過「滬港通」（Stock Connect）投資的內地上市公司名單，一口氣讓中國交易所高達90%的市值向全球投資人張開了雙臂。3月31日開始，計畫在國外上市的大陸企業VIE（可變利益實體）甚至得到了中國政府當局的承認。

坦白說，動態清零結束後的這兩個月，中國確實跨開大步動作連連，但，要改變人們的Mindset真的很難。北京的魅力攻勢有多大的作用我不敢說，但我知道受過傷的運動員再怎麼復健也很難回到顛峰狀態。2023年的前兩個月，全球資金看似重新歸隊中國，但其實外資也拋售了260億美元以上的中國債券。北京政治的變化讓很多外資對大陸市場望之卻步，與美國關係的惡化更是短時間難以化解。這些都是大陸資本市場改革很難自圓其說的壓力，也是中國資本市場改革開放的最大挑戰。

（作者為創投合夥人）