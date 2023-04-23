美國眾院中國問題特別委員會日前舉行兵推，模擬中國大陸武力犯台。主席蓋拉格總結，認為台灣必須全副武裝、美國必須加強生產長程飛彈，企業也需要為經濟影響做好準備。美國一片武裝台灣聲浪下，民進黨提名總統參選人賴清德卻主張「和平保台」，請問賴清德，是要堅持「和平」方針，或追隨美國走「抗中」之路，是否應該講清楚。

能為台灣帶來和平嗎

賴清德努力把「務實台獨工作者」和「台獨金孫」標籤轉化為「和平締造者」，希望解除各方的「疑賴論」，「和平保台」金句是他轉型的重要指標。但他的轉型能否得到美國和台灣人民的信任呢？其中尤其以美國的信任，對賴清德而言可能最為重要。

美國抗中意識炙熱，國會議員擔心大陸可能攻台，不斷提出護台法案。最近更多次傳出美國將武裝台灣的訊息，譬如5月間有25家美國軍火商要來台談合作、美印太司令部派遣200名訓練教官抵台，進駐陸軍新訓中心及後備旅，協助明年1月1日起實施的「1年義務役」訓練。

另外，美媒《彭博》引述消息，指台灣為應對大陸威脅，將採購400枚陸基魚叉飛彈。而美國政府早在2020年就宣布出售台灣100套「岸置魚叉飛彈」系統和400枚魚叉反艦飛彈，美國海軍航空系統司令部代表台灣與波音公司簽訂合約，象徵「陸基機動版」魚叉飛彈的首次交易達成。

美國不斷把台灣當成急需武裝的堡壘，逼使大陸也不斷以極端威懾手法，政軍經3套策略併用抑制台獨氣焰。新加坡總理李顯龍在演說中警告，台灣是美中兩國最危險的潛在衝突熱點，台海意外的風險正在升高。李顯龍的警告並不令人意外，蔡英文執政6年多，已把台海變成全球最危險的地方，戰爭風險激起台灣社會厭戰氛圍，去年九合一選舉民進黨挫敗。因而賴清德想從蔡政府的「抗中保台」轉型為「和平保台」，但台灣人民相不相信？美國能解除對賴清德的疑慮嗎？

美國國會好戰，但白宮謹慎，拜登政府希望與中國建立護欄關係。國務卿布林肯曾說，美國與中國競爭是正常的，但不會演變成衝突。氣球事件後，大陸似乎不再對美中關係抱希望，高層溝通幾乎全面中斷，但布林肯不放棄訪中計畫，拜登也表達和習近平會談的意願。美國政府謹守在競爭邊緣，避免戰爭發生，難免擔心賴清德台獨標籤會成為台海戰爭導火線，這是美國拜登政府的「疑賴論」。

另一個角度，美國國會議員和軍火商為了商業利益，希望保持抗中的熱度，讓美國先進軍火有去處，賴清德提出「和平保台」，和蔡英文的「抗中」基調不符，蔡英文和美國右翼國會議員與軍火商們會如何判斷？

民眾對於賴清德是否能為台灣帶來和平，多心存疑慮。尤其俄烏戰火仍炙，戰爭畫面幾乎天天出現在電視畫面，「今日烏克蘭明日台灣」成為人們內心深處的焦慮。各民調機構做的調查結果都顯示，將近7成民眾希望台灣和大陸「和平往來」。蔡政府不斷煽動「反中、仇中、抗中」，台灣民意支持「保台」，但不希望兵戎相見。

台灣民意期待和平，賴清德提出「和平保台」無非是回應民意，但是「務實台獨工作者」的標籤，是他生命中「不可承受之輕」。米蘭昆德拉小說的靈魂拷問，生命本輕如鴻毛，經人賦予意義而重要，既然重要就必須守護，但並不能改變生命輕如鴻毛的本質，生命之輕與重成為人生的矛盾。

「台獨工作者」是賴清德生命的意義，卻為了選舉而輕易改變，但這是真的改變，或只是選舉策略的考量，選上後就回歸生命本質，由賴清德的從政軌跡與個性切入，其實不難得到答案。「疑賴論」有如幽靈般纏繞在台灣上空，「和平保台」到底是「媚俗」，還是真心改變，賴清德沒有模糊的空間。