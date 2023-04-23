藍綠白將首次對陣的台灣總統大選，相較於歷來，至今卻最沒有「基層熱度」！

從中間選民的視角所見：一、賴清德定於一尊，卻始終在國際兩岸事件領域氣勢頓挫；二、柯文哲深謀遠慮且放飛自我，但嚴重失去媒體版面；三、藍營郭侯相爭頗有懸念，一人「當初割袍又想強取」、一人仍是「即將落跑又說承擔」，兩人各有政治性格的嚴重缺陷。

基層對選情的感受沒有「摩擦生煙」，主要也肇因於民眾現實生活此刻所面對一切的「雞蛋欠缺、肉價飛漲、物價居高」，總統參選人竟然完全沒人出手解決、沒人誓言面對，甚至沒人真當回事！選總統都只想著高來高去，「民生艱辛」顯得無關乎或配不上「總統格局」，難道所有人打算與蔡英文一樣無視到底？賴清德施壓陳吉仲了嗎？

台灣民眾面對「選總統」，如今彷彿「徘徊在4台吃角子老虎機」！心中隱隱想投，卻都感覺「各自作響的機台會騙人」！而手中緊握的一枚選票代幣，等同懷揣著賭上幸福、未來的夢想，沒有人會輕易放棄，但這4座機台螢幕上各自顯示著無論「神明、動物、數字、笑臉」都很喧嘩且虛無。

如今隨便拉一個台灣路邊阿婆，都清楚知道：台獨金孫的賴清德「華府不疼、北京不愛」；本土警察的侯友宜「哪懂什麼兩岸國際」；很會賺錢的郭董「早知想選、何必退黨」；還有柯文哲「明明就選不上，卡別人最成功」！這裡看不見「實力對決纏鬥」，而是「缺陷互卡」之下所形成的某種「政治殘障角力」。

除了民生艱辛「拉扯」著政治情緒，北京今年底前將正式「收緊」乃至「截斷」ECFA的巨大衝擊，必然將成為深深影響總統大選的巨大陰霾，殘酷空前籠罩人心！一方面，這原本就是台海軍演繼續演練「經濟圍台」的戰略實踐劇本；另方面，遠比阿扁、小英「台獨成色更純」的賴清德出來選，北京當然「半毛錢紅利再也不給」！

然而，侯友宜、郭台銘、柯文哲在野三人，誰又有天大的面子、實力或信任積累，足以讓北京「收回成命」？尤其把侯友宜與ECFA放在一起，既視感彷彿「鯊魚煙配川辣鍋」的後現代衝突美學。無論中美對抗下已呈厚重的地緣政治、台海戰爭軍事的逼近門前，乃至全球通膨產業動盪重壓民生經濟，即使「賴侯郭柯」4人同站天平另一端，也依然盡顯無力與單薄。

嚴格來說，2024總統大選的時段區間，恰好來到某種「兩岸、國際、時代、歷史」的共同擠壓，所有台灣政治人物的「本質與虛誑」，再也難以被塑造或轉移。蔡英文執政尾聲原本一心忙著鐫刻自己的歷史定位，也從3年疫情低迷的殘破，直接蹈入台海戰火烽煙的風險熾盛，註定只剩草草一地雞毛了。

都說搞政治得有特定「八字」，總統大位之尊若有所謂「天命」，如今賴侯郭柯4人身上的「總統肉」究竟幾斤幾兩，基層民眾尤其中間選民與年輕世代自會反覆掂量。說來可笑，4個人即使輪番或即將國際出訪，加起來甚至都比不上蔡英文與馬英九，「美、中」最近稍一出手的份量與光芒！

尤其過去長期從未在兩岸、國際「有認真耕耘、有具體資歷、有真正見識」的賴清德與侯友宜，如今幾乎僅靠著幕僚與媒體努力「強行包裝」。但這一切均如陳建仁上任，把行政院長當到如此「廉價且荒腔走板」，媒體輿論不斷的無知疊加追逐，基層大眾一心只有荒蕪的雞蛋與物價。

「總統人選」嚴肅深刻、勢涉未來且驚濤駭浪，如今都忙著在國外搶見人、搶鍍金，但開口都是「推銷包子」的餡料格局，還自以為熱呼呼！最近基層大眾顯然更願意看徐巧芯或王世堅的「小雞拚命」，立委小雞確實比母雞有趣，新世代小雞們反而更為基層奔走喉舌，今年選情終將反成「小雞拱母雞」，那些裝模作樣且等人抬轎的母雞們，看起來明顯「不會下蛋、肉又柴」！

（作者為資深媒體人）