「芯費大戰」22日落幕，國民黨台北市第7選區立委初選，結果是年輕市議員徐巧芯民調險勝資深立委費鴻泰。在完成世代交替後，未來國民黨如何處理該選區藍營選民的情緒，以及更根本的人才培養問題，才真正要開始發酵。

首先，徐巧芯雖最終在黨內初選中勝出，但畢竟是險勝。這顯示，選區中的大多數藍營選民未必完全贊同資深民代就該無條件讓位給年輕後進的論述。因為，這種觀點已完全抹煞資深民代在國會的表現績效，也徹底否定了費老多年來對選民的服務貢獻。因此，以年齡作為爭取上位的唯一理由，其實是有失全面，也未必公平的競爭理由。

而徐的黨內初選險勝，會不會引發選區中費老支持者明年拒絕投票支持她進入國會，是需要特別注意的後遺症，黨中央對此應妥為因應，這就必須對費老及其支持者有個交代才行。

其次，徐並非一直受黨中央打壓或漠視的年輕人，剛好相反，她兩度受國民黨提名而當選台北市議員，可說是國民黨有心栽培的政壇新秀，要說年輕人在國民黨沒有發展前途，與其個人從政生涯展現的事實並不相符。

另外，在與費老競爭過程中，徐並未對拋棄競選市議員時的承諾，以及可能讓國民黨市議會黨團戰力減弱表示歉意，選民對此是否介意，也是值得注意的問題。試想，下屆台北市議員選舉，若有比徐更年輕的藍營新人參選，會不會被質疑，又是只想藉當選市議員而謀取進入立法院的政治手段而已？若果真如此，徐的上位，豈不是妨礙了其他新人的政治前途？

當然，芯費之爭所反映出的深層問題，就是國民黨對於政治人才的培養一直沒有一套合情合理、有系統規畫的慣例。例如，對於剛自大學部或研究所畢業的有志從政同志，是不是先安排到市議員或立委辦公室做助理，經過一定時間的考核後，表現優秀者才提名為地方民代候選人，再經過若干時間的歷練後，才提名為中央民代候選人。而這種培訓應該是多方面才能的培養，例如：撰寫質詢稿的能力、對預算的審核能力，以及與其他政治人物的溝通能力，而不是僅以新人是否已成為政治明星作為唯一的提名考量依據。

國民黨如果早就建立這樣一套人才培育制度，而且同志間都遵守這套制度，今日又哪會出現如此令人驚嘆的芯費大戰？所以，說到底，這不是年齡問題，而是百年大黨人力資源制度欠缺系統性規畫的老問題。唯有建立人才培訓與汰舊換新的制度，才能避免老少相殘的劇碼不斷上演，也才能避免因為成全某些新人進軍國會的想望，而打壞了選民對投票給國民黨提名的地方民代之疑慮。

（作者為中國文化大學教授）