日前，數位發展部次長李懷仁在立法院接受國民黨立委李貴敏質詢時，竟公然在備詢台瞇眼、點頭、打瞌睡，離譜、脫序的行徑史上首見，網友在PTT發文表示，1年預算超過200億元的數位部，竟讓一個瞌睡蟲來擔任高官，難怪台灣的資安問題始終無解。

另一方面，日前新北市連續發生槍擊案，行政院長陳建仁彷彿「撿到槍」，忙不迭地嚴詞指責刻在新加坡訪問的新北市長侯友宜，要「新北市府為槍擊案負起全責。」面對民進黨執政的台南88槍擊案和前桃園市長鄭文燦任內的「青埔寨」詐騙凌虐案，蔡政府卻從未要地方政府「負起全責」，明顯就是雙標。

針對在備詢台打瞌睡一事，李懷仁辯稱是眼睛小，問題是，從媒體所截取的影片可以清楚看到，當時李懷仁不只是眼睛瞇得幾乎看不見，還伴隨著點頭、無法及時回應立委的提問等，可見當下的他不是在跟周公碰面就是早已魂遊象外，以致於根本不知道立委在問些什麼。

立法委員代表民意，立委質詢再怎麼不中聽，官員也必須耐著性子接受，並且給予專業的回應，這才是對人民負責。然而，自從前行政院長蘇貞昌在立法院數度和藍營立委吵架後，蔡政府官員對待在野黨立委的態度就漸趨惡劣。原以為「大仁哥」組成的所謂「溫暖堅韌內閣」可以改善對立委的態度，不料前有衛福部長薛瑞元「立法院啥米死人骨頭攏有」的粗鄙言語，現在居然還出了一個瞌睡蟲。

對攸關人民權益的事，蔡政府就像睡死了一樣叫不醒，但如果是逮到可以修理在野黨的機會，民進黨政府絕對是精神百倍、反應靈敏。 新北市近日發生的槍擊案確實引發高度關注，然而，根據警政署所發布的「中華民國各級警察機關組織體制暨指揮監督系統表」，內政部警政署負責執行全國警察行政事務，統一指揮及監督全國警察機關執行警察任務；直轄市政府警察局則是掌理各市轄區警察行政及業務。由此可見，治安出問題，中央與地方應該要共同合作，陳建仁卻要新北市負全責，不合情理更不合法規，這就是在甩鍋。

就目前所掌握的資訊，新北少年槍擊案可能與詐騙案分贓不均有關，若果如此，源頭又是近年來極為囂張泛濫的詐騙案，最該負責的就是內政部。內政部長林右昌23日表示，要針對詐騙訊息設置所謂的「紅色通道」，意思是一旦社群媒體出現詐騙資訊，就會下架相關網站或頁面，讓民眾減少接觸或看到的機會，以減少被詐騙的可能性。但是下架了之後呢？綠官難道不知道詐騙群組可以不斷更換網站和頁面、春風吹又生嗎？提出這種治標不治本的措施，林右昌和李懷仁一樣都在打瞌睡嗎？還是準備和陳建仁一樣，只要出事的不是民進黨執政的地方縣市，就趕緊甩鍋給地方？

瞌睡蟲與甩鍋王，就是蔡政府官員的兩副嘴臉，令民眾厭惡且無能至極！

（作者為資深媒體人）