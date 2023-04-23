最近常出現一個視頻，吹噓「閩南語」是「河洛話」，那是完全胡扯的論調。「閩南話」跟「河南洛陽話」無關，甚至「閩南話」也是胡扯出來的名詞。

在1930年代以前，從來沒有「閩南話」的說法。

孫文搞革命和蔣介石北伐，去東南亞募款，捐款最多的就是「福建人」，這些「福建人」稱

自己的母語是「福建話」，其實就是「閩南語」。

就像占廣東人口7成的廣府人，稱「廣府話」為「廣東話」，這些講「閩南語」的福建人，占福建人口7成，也可以自稱是「福建話」。其實在清朝時，也是常被稱為「福建話」。

但1930年代國民黨得勢，國民政府的高層福州人很多，包括林森等人都是，福州人占福建人口不到一成，就開始打壓多數的福建人，開動宣傳機器稱沒有福建話，只有閩南話。

這些國民黨權貴刻意，把福建分成閩南、閩北等，造成後來在台灣沒有「福建人」一詞。很荒唐的是，在國民政府的觀念裡，有山東人、廣東人、浙江人，卻只有閩南人，沒有福建人。把福建7成人口都稱閩南人，不稱為福建人，這是國民黨很大的敗筆。

至於「河洛人」或「河洛話」，更是1960年後，國民黨執政時代，有些「本省人」瞎掰出來的說詞。

廣東人和客家人在大陸和東南亞，早已把「福建人」稱作「福建佬」或「福佬人」。但「福建人」或「閩南人」不會自稱「福佬人」，更不會像客家人一樣，把「福佬人」寫成「鶴佬人」。

1960年代有些「本省人」，要提高「政治身分」和「社會地位」，就把「鶴佬人」瞎掰成發音相近的「河洛人」，「閩南話」就變成「河洛話」。

福建省在南北朝侯景之亂後，才有漢族大舉移民進入福建，也帶來今天的「閩南語」，所以今天的閩南語就是，南北朝時代的南京話，跟河南洛陽沒有直接關係。

從西晉滅亡到南北朝，當時在中國北方包括洛陽，都是少數民族政權在統治，漢族人口因向南逃難而大幅減少，中國南方則漢族人口大量增加，並大舉進入福建廣東。

這些漢族離開河南洛陽，早已超過一百年，此時南方漢語也混合了北方各地的漢語。

我們今天已經知道西晉時代，河南的漢語如何發音，跟閩南語大大不同，表示這一百年間發音有很大變化，閩南語也因此被稱為「中古漢語」，跟西晉漢語是「上古漢語」有所不同。

從這些邏輯來總結，閩南語不是河南洛陽話，不能稱「河洛話」。清代劉銘傳時期，台灣府原本是福建省的一部分，後來單獨建省，但正式名稱不是「台灣省」，而是「福建台灣省」。

同一時間，新疆也從甘肅裡面單獨建省，正式名稱也是不稱「新疆省」，而是稱「甘肅新疆省」。

所以台灣是福建的一部分，台灣話其實就是福建話，不是閩南話，也不是河洛話。（作者為前立委）

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