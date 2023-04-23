距離2024總統大選不到9個月，法務部大幅調整全國檢察長人事，六都除桃園、高雄未異動外，其他四都均有調整，其中早先傳出台北地檢署檢察長林邦樑因去年九合一大選期間，偵辦高虹安案「配合度不高」將去職，果然明升暗降到最高檢察署檢察官，接任者則是偵辦宜蘭縣長林姿妙涉貪的前廉政署長、金門高分檢檢察長鄭銘謙，法界質疑「政治正確」左右檢察長遴選，危害司法獨立的公正性。

秋後算帳 破壞司法獨立

台北地檢署號稱「天下第一檢」，管轄中央政府機關，接觸多為極具敏感性的政治大案，檢察長一職也被視為邁向檢察總長的跳板，過去包括首席檢察官時期的石明江、陳涵，到檢察長吳英昭、陳聰明、黃世銘、顏大和，乃至現任的邢泰釗都出自北檢，因此，北檢檢察長由誰出任不僅檢察官內部重視，外界也十分關心。

不過，蔡政府執政後，北檢檢察長任期短、出路也不怎麼好，以蔡碧玉、周章欽、林邦樑為例，任期為一年多至兩年不到，蔡碧玉一度被冷凍到司法研習單位，而周章欽因查辦立委收賄案後調任最高檢檢察官，只有「打馬悍將」邢泰釗坐穩北檢將近4年，高升高檢署檢察長，並獲總統提名擔任檢察總長。

這次一、二審檢察長人事案，攸關2024總統和立委大選查察賄選的重責大任。台高檢檢察官陳宏達就先向檢審會建言，希望排除五日京兆、倖進之士，不容政治力透過人事遷調影響個案偵辦，堅持捍衛司法獨立的核心價值。人事案公布後，陳宏達再以「我愛凱薩更愛羅馬」，表達遺憾及痛心，批評法務部這些年濫用人事權，將檢察首長任意遷調事例罄竹難書，明確點出法務部往昔即涉及多起「秋後算帳」的前例，炮轟法務部主事者欠缺對司法獨立的尊重，經常落入政治力操弄個案的口實。

面對自家人不平之鳴及政治操弄的指責，法務部長蔡清祥說，陳宏達沒有參加檢審會會議，不了解遴派過程及因素，可能有所誤會，強調除尊重檢審委員提供的入圍名單來挑選，還要綜合考量各地特性、年輕化、打破地域觀念，人事案沒有政治力介入，政治不是考量的因素。

依照《法院組織法》第59-1條的規定，法務部設有「檢察官人事審議委員會」，用來審議高檢署以下的主任檢察官、檢察官任免、轉任、遷調、考核及獎懲事項。依同條第2項規定：「法務部部長遴任檢察長前，檢察官人事審議委員會應提出職缺二倍人選，由法務部部長圈選之。」

職位酬庸 國家體制崩壞

換言之，檢察長是由法務部長遴選派任，部長操有最後生殺大權，加上檢察長依法有指揮監督該署檢察官之權，儘管法務部長不能介入個案，但掌握人事大權，等同是對該獨立辦案的檢察官進行「忠誠考核」，也難怪各界常有辦藍不辦綠、選擇性辦案的質疑，甚至指司法已淪為執政黨的打手。

再者，據中廣蓋洛普3月間所做民調，法務部長蔡清祥滿意度未達3成，而在死刑存廢議題上，蔡清祥任內僅執行2名死囚槍決，加上外役監管理屢出問題，此次在大選前大幅調兵換將，公信力難免不足。

過去廉政署因肅貪業務和調查局重疊，被視為檢察界冷衙門，新任北檢檢察長鄭銘謙歷任該署主祕、副署長及署長，轉任金門高分檢不到1年就調任北檢，除被認為與查辦林姿妙涉貪案有關外，他曾任台南地檢署檢察長、台南高分檢檢察官，與代表民進黨參選的副總統賴清德本命區也有關。

蔡總統2016年執政後召開全國司法國是會議，呼應民眾對司法改革的期待，卻廢了專辦貪官汙吏大案的特偵組，就被質疑是替執政過程所發生的貪腐案件掃除障礙，不僅如此，法務部長和司法院長的久任，等於是再買了雙保險。否則蔡清祥口中說好的陳宗彥案調查報告，為何迄今2個月還未見下文？

行政院最近積極推動組織改造，三級機關首長擬採政務、常務雙軌制，被質疑是增加政治酬庸的職位，破壞文官體制，但當監察院政黨化，立法院變立法局，司法又淪為政治附庸，民進黨執政7年，國家體制可說徹底崩壞。面對2024大選，民眾除睜大眼睛監督外，也要慎用選票來決定國家前途。