新北市發生17歲少年用疑似衝鋒槍的武器，在光天化日下，眾目睽睽的，對一家當鋪連開了幾十槍，然後若無其事地搭計程車前往警局投案。這樣的情景，過去只有在黑社會電影中才能看到，而居然會出現在繁華的城市中，其所引起的驚嚇程度，大概也唯有台南市當初公開擄人、連開88槍的事件可以「媲美」的了。

想當然耳的，刻正出訪新加坡的新北市長侯友宜必然會成為眾矢之的，原因很簡單，對民進黨而言，這正是他們對引以為眼中釘、肉中刺的假想敵侯友宜，施予猛烈抨擊的最佳利器。因此，綠營側翼造作的跟圖，立刻鋪天蓋地而來，而在第一時間，陳建仁也就將矛頭指向侯友宜，要他負起全責。

身為新北市長，轄區內出現如此重大的治安事故，侯友宜當然是責無旁貸的，因此，在聞訊後也立即嚴正表態，跨海下令警察局長要嚴加掃蕩，不容許犯罪集團如此目無法紀的囂張下去。這本是身為行政長官不得不有的作為，豈料更反遭綠營尖刻的嘲諷與譏訕，說是「擺拍」、「表演」，一樁原本是治安的事件，擴大成為政治事件，反而掩蓋了真正問題的癥結。

台灣的治安究竟如何？相信身在台灣的居民，甚至來台觀訪的外籍人士，都一定能感受到台灣治安的優秀程度，即便深更半夜出門，都還不至於擔心受怕，相較於其他國家，無疑是勝過多多的。但是，治安再良好的國家，也無法杜絕所有犯罪事態的發生，最重要的是能不能在最短暫的時間內，將作奸犯科的歹徒緝捕到案，繩之以法。案件的發生，常是突如其來的，沒有人能夠逆料將會有什麼重大刑案的發生，但是，能否迅即破案、破案率的高低，才是真正能夠檢驗治安良否的客觀標準。

大白天裡持機槍當街掃射，自然是讓人驚駭無比的，這也是台灣治安逐漸趨向於崩壞的前兆，是警政機關必須特加警惕，更是中央與地方必須通力合作，加以撲滅，予以有效防制的。但是，我們必須先思考，治安敗壞的根由何在？台灣暴力事件的滋長，從來不是單一的、個別的地方問題，高雄被譏為「慶記之都」、台南的88聲槍響、桃園的豬仔虐囚，還有各地海岸的數十具浮屍，台灣就這麼一個彈丸之地，歹徒南北勾串。韓愈在《張中丞傳後序》中說，「引繩而絕之，其絕必有處」，如果只歸咎於案發的地點，而不去思考其發生的原因，如果不是蓄意誣蔑，也是見樹而不見林的。

台灣社會日逐增長的暴戾之氣，究竟是因何而起？槍械的氾濫、器械的精進、流通的管道、歹徒的囂張，究竟是誰應該負起責任？別忘了，整個警政系統，最高的權力，掌握在中央手上，只一味咎責於地方，中央反倒如沒事人一樣，究竟公平還是不公平？沒錯，侯友宜不能不肩負起責任，也必須責成他盡全力加以破案，並全力追查槍械的來源，侯友宜雖身在海外，也都做了，此案又因犯者投案，也算立即「破案」，這還有什麼可以大肆譏彈的，重要的是，新北市的破案率，是全台灣最高的，以此抨擊侯友宜「偏廢市政」，將新北市的治安詆毀成一無是處，連接到侯友宜出訪新加坡的種種批判，明眼人都可以看出這是嚴重「雙標」的政治操作，前此台南的黃偉哲、高雄的陳其邁、桃園的鄭文燦，幾時見到有綠營大肆炒作、帶風向的？而身為最高主管機關的行政院長的陳建仁，竟然可以如此輕巧地就脫卸掉所有的責任，這又如何可以服眾？

治安是國之大事，良好的治安是民眾安居樂業的基礎，是從上到下、從中央到地方都責無旁待的要務，將治安事件，無限上綱成政治事件，謠諑亂起、口水噴飛，而不思從根源上釐清，終究是治絲益棼而已。身為一個普通市民，我們希望看到的是，中央與地方無分你我、通力合作，為我們打造出一個既安全又舒適的家園。（作者為退休大學教授）

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