最近這段時間各種關於美元地位滑落的新聞層出不窮，連美國財長葉倫都擔心對俄羅斯等國實施經濟制裁，恐損及美元在全球的主導性。眼見挑戰美元霸權的勢力興起，但問題的另一面是：誰能動搖美元？挑戰者需具備哪些條件？人民幣可能的角色是什麼？

美元問題由來已久。做為國際間最主要的儲備貨幣，美國有享用不盡的鑄幣、發債等其他國家不能企及的貨幣特權，這也給與美國最為人詬病的、看似為所欲為的貨幣政策特權－需要紓困就量化寬鬆，無限貨幣供給；面對國內通膨壓力就急速升息－由於美元是主要的交易貨幣，世界各國只得隨其載浮載沉。早在大半個世紀前，以霸氣著稱的法國總統戴高樂就曾對美元獨享此「囂張的特權」深表不滿。

即便問題與批評不斷，美元的主導地位卻始終穩固。從其他主要貨幣與美元在國際金融活動的占比來看，美元領先的幅度仍相當大。以跨境貿易為例，根據SWIFT統計，2022年全球跨境貿易結算的幣別中，美元獨占84.84％，居次的歐元占6.31％，位居第三的人民幣則僅占3.91％。雖然不同統計單位的數據略有區別，但美元占比遙遙領先是毫無疑問的。其他如全球央行儲備資產、每日外匯交易量、全球消費支付等項目的幣別占比，美元也是獨占鰲頭，

至於人民幣，雖然國際支付占比仍低，但發展卻引人矚目。從2016年人民幣被納入國際貨幣基金（IMF）特別提款權（SDR）的貨幣籃之後，即等於被認證為全球五大強勢貨幣之一。此外，隨著人民幣國際化進程如火如荼，人民幣在國際間的流通成長快速。以全球跨境貿易結算為例，人民幣在2021到2022年一年之間即增加兩倍，增速可觀。再加上近年中美博弈、戰略競爭白熱化的大環境，人民幣在後美元霸權時代的地位也就成為話題。

人民幣可能的角色是什麼？能取代美元嗎？客觀來說，這恐怕還是相當遙遠的目標。以美元崛起的經驗為例，成為首要國際通貨，需有諸多條件配合。美元霸權的形成乃奠基於以下因素：

1、貨幣體系：二戰後藉由布列敦森林體系（Bretton Woods system），美元被確定為國際儲備結算的主要貨幣。在該體系下，美元與黃金掛鉤，而其他國家的貨幣與美元掛鉤與兌換，確立美元中心的基礎，加上IMF為主的支援系統，即便布列敦森林體系在70年代終止，但已無礙美元地位。

2、貨幣流通：霸權貨幣需能流通全球。二戰後的美援歐洲，形成歐洲美元；政治力與石油交易，形成中東的石油美元；與許多東亞國家的長期貿易逆差，形成亞洲美元。從歐洲美元、石油美元到亞洲美元，美元因而在國際間大量流通。

3、大國地位：在二戰後的幾十年裡，美國是全球最強大的經濟體和軍事大國。美國的經濟實力和全球軍事存在為美元提供強而有力的信用保證

4、金融市場：貨幣不僅用於計價與儲備，也是商品。美國擁有全球最大且高度自由化的金融市場，足以支撐大量的國際投資和美元計價的金融商品。

借鑑美元成為全球通貨的歷史經驗，可知現階段人民幣欲取代美元的難度甚高。首先，做為金融管制國家，人民幣計價的金融市場能有多少自由交易空間？再者，中國雖為世界第二強國，但國際對其政經體制的信任仍不足，連帶影響市場對人民幣的信心。再就全球通貨的流通與儲備的角度而言，必須是當其他國家擁有大量的人民幣結餘存底時，即中國需以人民幣進行貿易，且進口額大於出口額。但現階段中國能接受貿易赤字，成為入超國嗎？

附帶一提的是，中國雖取代美國成為世界最大的石油進口國，但中國向沙烏地阿拉伯等產油國購買的石油仍以美元計價。雖然石油人民幣的話題甚囂塵上，但實際上仍未有具體行動。至於貨幣體系以及貨幣安全系統，如貨幣基金的建立等，就是另一個更浩大的工程了。

就此推論，現階段人民幣合理的定位不在取代美元，而是在美元霸權之外，另起爐灶：一、嘗試類似中國與俄羅斯石油交易以雙邊本幣進行國際交易，最後逐漸過渡到人民幣結算。二、與更多國家簽署雙邊本幣合作；三、與友好國家集團（如金磚國家）研擬某種超越主權貨幣的結算機制並開始建立貨幣基金體系；四、推動以加密貨幣或SDR等為基礎的國際儲備形式，這也是中國早在十年前就提出的主張。五、持續透過外援、貿易、投資等推進人民幣的國際流通。

所以，可見的未來，美元大概仍高居霸主地位無疑。至於人民幣能否撼動、取代美元，則還言之過早。不過以人民幣為首，越來越多的國家正醞釀將國際貨幣體系從美元中心推向多元化，卻是值得關注，且確實正在發生的趨勢。