新北土城的當鋪日前遭到衝鋒槍連轟51槍。（翻攝畫面）

最近在網路上流傳一段影音，是一個路人目睹一位國中生打開計程車後門、站在路邊手持自動步槍對著某個店家門口瘋狂掃射時，冒險拍攝下來的。

這段影片，即令是在槍枝氾濫的美國，一般人看了也會瞠目結舌，不敢相信自己眼睛！

目睹這場類似「實境秀」的影片，最讓人感到不可思議的部分是：槍手身邊路人的漠然與超冷靜反應，令人無法置信。

首先，這位承載槍手的計程車司機，竟然可以讓槍手開後車門下車開槍，還能耐心地等他掃射完，計程車繼續跳錶收費；完事後，再載他趕往下一程。司機的勇敢沈著，與槍手的高度配合，令人訝異。勇敢的台灣人，竟然為了賺錢可以不要命？

而其他路人看了，也不慌不忙地，靜靜地旁觀著；既不怕流彈、也不怕槍聲大作，大夥安靜地看著搶手掃射，沒有人阻止，也沒有人尖叫，一切都是如此的自然、見怪不怪。

此事如果發生在美國，槍手身邊的人，大概都已經到處竄逃，尖叫不已；附近如果有警察，或許已經就地開槍射殺，或撲身上去奪槍了！

不過，比起台南的88發槍擊案，這個小屁孩槍手只射出區區兩排彈匣的子彈，規模可是小多了！ 卻讓陳建仁院長震怒不迭，要求新北市長立刻嚴辦。

很多外國人驚訝地看到台灣人在兩岸戰爭一觸即發的緊張氣氛下，依然可以過著小確幸的日子，絲毫不受影響，感到不可思議。的確，未來即令兩岸開戰了，相信還是會有許多人會在街上走，晚上逛夜市喝酒。因為「處變不驚」這個基因已經深深地烙印在台灣人的血液內，屆時天上的飛機、飛彈、子彈亂飛，也不會讓台灣人停下腳步，躲進防空洞裡嚇得哆嗦。多數台灣人相信：只要有美國軍事保護，中共就不敢動手；再不濟咱們有媽祖庇佑，子彈就不會打到自己身上，因為：咱們平日有拜，媽祖就有保庇！

話又說回來，是誰訓練台灣人變成如此習慣於槍枝氾濫與子彈亂飛？可以對戰爭如此冷漠、對俄烏戰爭如此無感？ 或許，台灣人早些習慣看到滿街的自動步槍、聽慣了槍砲聲、走慣了如地獄般的路口、過慣了隨時會因車禍及疫情而死亡的日子，未來戰爭真的發生時，也就什麼都不怕了？

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