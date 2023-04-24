勞保破產(7千多億本金用罄)進入倒計時(2028年)，近來明顯感受大眾為了退休金可能不保而焦慮。台北市議員李彥秀4月17號踢爆:根據勞保局最新公布的資料，勞保基金的潛藏負債(正式名稱:未提存應計精算負債)已經來到11.48兆，引發各家媒體紛紛報導，但筆者覺得更應該追究的是誰放任勞保負債不斷擴大? 尤其隨著潛藏負債倍增，又將對勞工、對國家財政造成什麼樣的影響，那才是大家更應該好好深思的問題。

早在2009年勞保年金剛開辦，因朝野立委在給付項目上爭相加碼，次年公告的精算報告中已發出警訊，當時就出現的5.2兆負債，如分30年攤銷(挹注資金)，每年需要2336億(詳見表1)，如依此推估且像學者建議拉長攤銷年數，分50年則約為1800億左右(類似分50年還貸款概念)

表1

倘若進一步再依上述2009年的計算方式(以3%為折現率)，將蔡總統第一次上任前，2015年精算報告中的負債8.36兆、及2022年的11.48兆，加以大略概算 ，則每年應攤銷金額分別如下:

表2

綜上可見:

1. 2016年民進黨執政時潛藏負債8兆多，如今達11.48兆，負債暴增近3兆!

2.每年撥補千億也只是塞牙縫！

陳建仁院長答覆立委質詢時親口認證，撥補千億只能延後破產2、3年，再根據學者精算，即使每年2千億也只能延命7年，因為如果不做更多處理，2035年收支差額可能突破5千億 !

3.如果維持現制，每年應攤銷的金額也會隨著潛藏負債增加的倍數成正比增加。

比如:上表中顯示2022年底潛藏負債為2014年的1.37倍，撥補金額亦隨之增為1.37倍，金額則每年增加1200億(4464億減3250億)，更可怕的是每年需攤提金額已高達4千至5千億(每年國家總預算為2兆多)，換個角度想，這筆錢不管最終是由政府以納稅錢撥補或勞工多繳少領協助攤提？總之，都正在不斷擴增中；也就是拖延愈久，改革代價只會愈慘重!尤其對年輕勞工的傷害也將更鉅大!然而民進黨政府2016年執政後，雖然兩度煞有介事釋出改革訊息，但終究都因為擔心丟失選票，不算短的6年多來只會不斷用背演講稿的方式處理:「持續蒐集意見」、「正在與各團體溝通、凝聚共識」。

可見，民進黨在完全執政的情況下，卻依舊口號治國讓勞保病情不斷加重，甚至任其步向破產，這究竟是一種慈悲還是殘忍，相信大家心知肚明，因為聰明的人都看得出來，延誤結果就是會讓相關配套條件愈形惡劣！眼見號稱最在乎勞工的民進黨還沉浸在民調領先的喜悅中，似乎下一任總統又將勝券在握。然而，賴清德主席2017年起就先後擔任行政院長及副總統這二個曾經主導年改的職務，卻坐視勞保病入膏肓，他，難道沒有責任嗎?

讓我們將時間倒退回到2017年，當時行政院年金改革辦公室一度宣示會儘快推動勞保年金改革立法，希望3月將改革法案送到立院，勞動部官員也表示，將全力配合修法目標，已啟動勞保條例修法工程。但，賴清德9月接任閣揆後，在他接下來長達16個月的任期內，改革法案始終「只聞樓梯響，不見人下來」。及至賴2020年被蔡英文摸頭收編擔任副總統，依然選擇性失憶與失智，與整個民進黨團一起和稀泥，對於真正關係到千萬勞工老年經濟安全、甚至可能動搖國本的勞保財務黑洞置若罔聞。在這場府、院、黨三方共同演出的勞保擺爛大戲中，歷任閣揆與副總統要職，現任黨主席的賴清德，絕對是主角之一，難辭其咎！這也令人懷疑近期看似勇於改革黨務的賴主席，勇敢承擔難道是只用於對騙取選票有利的事情嗎?

我們必須提醒賴清德，蔡英文已經準備下莊，她或許可以丟下一句「反正2024以後不關我的事」，甩手走人。但此刻已經掌握黨機器，志在下屆總統大位，且目前民調居於領先的賴清德，對於勞保改革的問題，難道還想像勞動部長許銘春一樣，繼續跳針復誦「持續溝通」四字真言，

以不變應萬變？還是心中早有定見，最終會如台北市產業總工會理事長邱奕淦所擔憂的：政府總說「勞保不會倒」，真正沒告訴你的是「只是讓你領少少」，先求順利當選，再把當年那種配套不足的民進黨式年改版本，拿來對付長期受困於低薪過勞的千萬勞工？！

賴清德以「信賴台灣」作為選戰口號，又引用台灣球迷在世界棒球經典賽的應援場呼，高喊「Team Taiwan挺台灣！」，在勞保財務已經開始惡化到一年增加7千億負債的當下 ，如果再不把解決勞保破產問題的方案，向選民說清楚，講明白。如此遇事閃躲，有著沒收勞保改革方案黑歷史的總統候選人，教台灣千萬勞工如何能「信賴」，又怎麼「挺」得下去？賴清德主席，你不該踹共嗎？！（作者為台北市學校教育產業工會顧問暨府會連絡人、理財規劃師）

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