日前外媒報導稱，台灣將向美國購買400枚陸基魚叉飛彈，抵禦中國大陸可能的入侵攻擊。這項採購案又將花去台灣民眾27億美元的辛苦納稅錢，台灣在2020年已經成為美國對外軍售年度最大客戶，此後年年增加軍購預算。回顧台灣地區往年軍購，李登輝在任期間，12年軍購費用總和達到211.4億美元；陳水扁在任8年，軍購費用總和256億美元；馬英九8年執政，軍購費用總和205億美元。而蔡英文執政至今已經將近400億美元，蔡英文已經創下歷史紀錄，是歷任採購軍火最多的領導人，5月初來台訪問有25家的美國軍火鯊魚將來台灣訪問，就是衝著台灣這頭大肥羊而來。

在美國的操控下台海已經逼近軍事衝突的邊緣，以台灣目前的經濟狀況，根本就無法負荷與大陸的軍備競賽。大陸目前的GDP是台灣的23倍，公開的國防預算至少是台灣的15倍；大陸所有的主戰武器裝備幾乎都能自製，而台灣則絕大多數仰賴進口。台灣向美軍購越多，越會加速大陸尖端武器研發製造，在財力、物力、人力都相形見絀的狀況下，台灣跟大陸在軍事上的差距非但不會縮小，而且只會越來越大。換言之，台灣一味加強對美軍購，除了當冤大頭付保護費之外，既無法扭轉軍力失衡的狀態，也完全買不到安全保證，徒然使台海局勢更加緊張。

不久前，就在今年2月，中國大陸商務部宣布將美國的洛克希德‧馬丁公司和雷神飛彈與防務公司列入「不可靠實體清單」，禁止其從事與中國有關的進出口活動以及在中國境內新增投資。洛克希德‧馬丁公司是一家美國航空航天制造廠商，而雷神飛彈與防務公司是美國大型國防工業承包商。相關的美國軍火商，可能也會遭受影響，而這時美國軍火商團抱來台灣談合作，是否與軍火商遭受中國制裁，而另外想找出路呢?蔡英文已經像一個貴婦瘋狂刷卡買包，陷入不停地採買軍火的瘋狂之中，軍火商怎能不來爭相拜碼頭呢。

可笑的是，蔡政府透露出來的訊息是美國軍火商將與與台灣合作生產彈藥，民進黨立委像中了樂透一般欣喜若狂，再次吹噓台美關係更進一步。但是這些軍火商有權限與台灣簽署合作生產嗎?還是他們其實只是嗅到台灣在民進黨執政下的台海兵凶戰危，過來推銷武器，大賺台灣凱子的錢呢，大家都心知肚明，只不過要披著台美關係的彩帶，唬弄一下納稅人罷了。

美國的軍工企業已經從烏克蘭戰爭的軍火消耗中獲得巨大的好處，美國對烏克蘭的數百億美元的軍事援助大部分是一些用於生產武器彈藥的合同。美國政府今年的國防預算增加到近1兆美元，最大的一部分是流向國防工業。現在，除了烏克蘭，台灣便是這些美國軍火商眼中的肥羊了，愚蠢的民進黨政權在這些外國勢力的慫恿下壯起膽來了，不斷的挑釁中國大陸，台海變成是世界上最可能發生戰爭的地區，這些美國軍火商豺狼也聞到了血腥味蜂擁而來，準備大賺一波，來訪的目的就是來考察台灣的武器系統，看看那些武器是可以推銷的。

軍購屬於消費性支出，無法給台灣帶來任何經濟效益，巨額軍購必然使民生經濟受到蠶食，最後只會增加台灣民眾的負擔。據估計，台灣人民每年平均負擔的軍購費用就多達1.45萬元。蔡英文平時對民生支出斤斤計較，對軍購卻是毫不吝嗇，每年大筆一揮，就讓所有台灣民眾一起買單，然後還要拿台美關係史上最好的幌子來欺騙民眾，實在令人不齒。這一次大陸在蔡英文與眾議院議長麥卡錫見面後實施的軍演，當美國的尼米茲艦遇到大陸的山東艦航母之後竟然夾著尾巴逃了，因為尼米茲艦已經老舊即將汰換，而且台灣根本不是美國的核心價值，美軍不會為了台灣冒死一戰，尼米茲艦選擇「落跑」這才符合美國的利益。台灣花再多錢向美國買武器，也換不到美國的保護，尼米茲艦的「落跑」證明台灣的保護費是白交了。

項莊舞劍，意在何方？美國政客建議以AK47步槍全民武裝台灣以及建議台灣打巷戰，把台灣武裝成刺蝟島，又派來指導員培訓台灣的軍隊，以增強台灣軍隊的作戰能力，表現上好像美國很關心台灣的安全，而實際上在實踐其一石兩鳥的政策。其一是削弱大陸的國力，以免威脅其霸權地位，其二，是在掏空台灣的財政，而實現拜登所謂「毀滅台灣」的政策，武裝台灣必須向美國購買更多的武器，來掏空台灣的財政，養肥美國軍工複合體，當兩岸開打時，大陸必然先摧毀台灣各種武器裝備，台灣武器越多，大陸打擊台灣的火力力道只會更猛烈。戰火遍地開花，台灣幾乎無完膚之地，大陸把台灣打成一片廢墟，勢必耗費相當的國力，而蒙受相當的損失，對美國來說豈非是一石兩鳥，既能養肥美國軍工業，也達到其「毀滅台灣」的目的，同時削弱大陸的國力，以免與其爭霸。

台灣是大陸的核心利益，而非美國的核心利益，只是利用台灣向大陸詐取政治利益，當無利可圖時，且會招來自身戰禍時，就會拋棄台灣，美國嘴巴所說的堅若磐石的盟友，被拋棄的例子，不乏此例，例如阿富汗…等，台灣的政客們應醒醒吧！不要再被美國牽著鼻子走，把我們的同胞推入戰爭的深淵。（作者為前立法委員、「兩岸和平公投」發起人）

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