近日，台灣各地檢察長換人，有人說是為蔡英文卸任後的安排，也有人說是為賴清德更上一層樓的事先洗牌。但無論如何，主事此項人事變動的法務部長蔡清祥指出，絕無此事。

如果看看去年5月韓國總統文在寅下台之前，匆匆忙忙安插自己人事例，就可窺知蔡清祥的話是真是假。

去年3月韓國總統選舉後，國民之力黨重返執政，近1年來，韓國的各項變化，選民有目共睹。首先，檢察官人事移動。所謂親文在寅的檢察官，有的自行主動辭職，有的下放至閒職，更有的正接受調查官官相護的包庇案。

檢察官施行「3不政策」。第一，違法案件，不分黨派一律嚴辦。第二，不管職位高低，該關就關。第三，不分收賄金額多寡，全都依法嚴懲。目前，朝野國會議員多人，已被起訴在案，恐怕無法出來競選明年4月之國會議員選舉。

現任、前任民主黨代表李在明和宋永吉也不例外。李在明又是現任國會議員，享有「開會期間不能逮捕」的特權，然而所涉弊案多達8項，國會無法每件都保護，因此，法界預料李在明進牢房是遲早的事。

更令人咬牙切齒的是，前任代表宋永吉的「紅包」事越滾越大。去年首爾市長落選後，以進修名義飛去法國，人在巴黎的宋永吉居然透過收賄廠商的紅包收買選票當選黨代表。李在明眼看輿論反應不好，民主黨有解散之危機，直接電話要求宋永吉立即返回首爾澄清原委。

有趣的是，李在明和宋永吉都是律師出身，剛好碰上總統尹錫悅和法務部長韓東勳2人出身檢察官又是剛直的「鐵漢子」，在韓國司法界一直有口皆碑。律師李在明和宋永吉鬥檢察官尹錫悅和韓東勳，這場劇情的熱度，將會影響民主黨的存亡。

民主黨成了檢察官的「鍋裡螞蟻」。不僅宋永吉和李在明弊案面臨司法，該黨所屬國會議員20至40人收賄，因此，民主黨自行四分五裂，韓國政界的醜聞再度讓世人關注。

目前，李在明與宋永吉2人的弊案誰比誰多成了話題。因為，李在明每隔2周就去法院出庭，去年總統選舉時的「謊話」2起事件，從周邊證人和資料均一致顯示，違反選舉法幾乎可以確定。看來，李在明與宋永吉誰都保護不了誰。

如果今天韓國沒有政黨輪替，韓國選民怎能看到這些貪汙腐敗浮現水面，心中又如何不憤怒呢。其實，南韓國家的發展，不是光靠政治人物的嘴巴，是靠選民自己的智慧。

台灣歷年來的弊案何其多。尤其，在蔡英文執政期間的各種非法舞弊事件，仍埋在地下，台灣選民必須要用自己手上的選票來把暗藏起來的黑暗一一挖出來，讓國家走上光明大道。南韓的實例即是眼前的鐵證。（作者為韓國昌信大學榮譽教授)

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