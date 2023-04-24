菲律賓總統小馬可仕（左）在馬尼拉會見到訪的中國國務委員兼外長秦剛。（中新社）

大陸外交部長秦剛應邀訪問菲律賓。要知道，中菲兩國實力天差地遠。而且，中方是應菲律賓邀請。不必特別禮遇吧，起碼也得對等尊嚴吧。結果，菲律賓一通騷操作。

第一、 菲方只派了駐華大使在機場迎接。但，跟之後的操作比起來，這已經算小事了。第二、 中菲雙方會談時，菲律賓總統小馬，自己高坐，左右兩邊是中菲兩國談判。第三、 談判的會議室裡，竟然只有菲律賓的旗幟，沒有中國國旗。沒有中國國旗。菲律賓這三個刻意的操作，讓人吃驚。這是明擺著的羞辱。

這連串的行為，不只是嚴重的外交失禮，更是對中國的挑釁。菲律賓事後，竟然說不懸掛中國國旗，只是一時疏忽。同時，菲律賓還一邊跟美國，在距離黃岩島100海浬處軍演，還發射海馬斯火箭炮，炸毀黃岩島近距離的靶船。手法惡劣，但什麼意思，清楚極了。跟流氓團伙恐嚇，強買強賣差不多了。

菲律賓外長說：「菲中兩國在南海地區的意見分歧，不應該妨礙兩國在經濟上加強聯繫。」這話說得完全不合邏輯。第一，中菲兩國經濟上，要不要加強聯繫？如何加強聯繫？中國當然要總體考量。比方說，一樣是買水果。如果有友好國家，同等質量的水果，中方憑什麼要買菲律賓的，而不買別國的？

第二、中菲在南海的意見分歧，且不說爭執的島嶼，歷史上本來就是中國領土了。既然是中菲的爭執，菲律賓是打算跟中方討論，還是打算引入美國勢力，來壓迫中國？

第三、菲律賓一邊打擊中國，又一邊想要中國快快給錢，好救自己的經濟。這是把中國當作冤大頭嗎？所以中國要乖乖讓菲律賓賺錢，好多跟美國舉行幾場軍演？好把軍事基地給美國用？

中國是菲律賓第一大貿易夥伴。但，菲律賓過去是美國殖民地。也是美國的禁臠與爪牙。現在，想要利用形勢，威脅中國在各方面讓步，給好處。

溫良恭儉讓，禮義廉恥，是中國人重視的。但，當今世界，國際上只剩下叢林法則。也許，恩威並施，胡籮蔔與棒子並用。才是菲律賓，或是世界各國，都聽得懂的語言。（作者為作家）

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