野生動物狒狒，自動物園出去18天，被人一槍斃命，曾引起台灣社會廣泛關注，媒體大幅報導，追究責任之聲不絕於途，新聞且上了國際媒體。狒狒有幸生在台灣，雖死亦覺不虛此行。狒狒是什麼動物，國人知之有限，甚至狒狒字怎麼唸也還搞不清楚，也會跟著大喊大叫，有人稱這是理盲濫情。

理盲而濫情

一隻野生動物，喪失生命，大家關懷，人之常情，說是理盲濫情，似乎有點過份。但是要與台灣許多照顧殺人的案例相比，說理盲濫情也就有些道理。

台灣許多家庭長者失能、失智、癌症，諸病纏身，加上經濟困難，要死死不掉，要活活不下去。最後終至照顧的家人不堪負荷，乃將被照顧的親人殺死，自己再自殺。這種照顧殺人的例子，愈來愈多。我們大家有像對狒狒之死那麼關心嗎？人不如狒，怎麼說呢？

照顧殺人

我和妻子蘇老師及朋友創辦了六個慈善基金會，其中三個在台灣，三個中有兩個是關心老人安養的慈善基金會。因此我們對許多慘不忍睹，生不如死的老人案例，關心瞭解的特別多，心中經常苦悶難過流淚。

有個年屆七十的老婦人，照顧失智、失能、多病的先生，已有十年之久，力不從心到自身已在瀕死邊緣，最後終於持菜刀對著先生頭上亂砍，再對自己頭上、脖子砍了十幾刀，累到不行而倒下，被人發現時，已雙雙魂歸西天。

餘命8.5年難挨

看到這樣的案例，常常難過到不行。這對老夫妻之死，引起的關注，比狒狒差多了，人不如狒，怎麼說呢？可愛的台灣人民，我們是不是應該好好想想呢？

台灣人均壽愈來愈長，這是好現象，但隨之而來的問題也愈來愈多。台灣人民不健康餘命8.5年，也就是人在離世前有8.5年是痛苦難熬的。其中尤以無子獨居多病老人及無子獨居失智的長者；最是堪憐。

我們創辦的「天使居長照財團法人」幸獲一位愛心老婦人捐款3.8億元，使得我們可在新北市林口建了一所老人院。但我們不稱老人院，我們稱「天使居」將本著耶穌基督的大愛來照顧進住的長者。從老人進住，直到往生，一切的一切我們都負責。雖然很好，但只能容納44位長者，杯水車薪，幾乎無濟於事。

照顧老人家

我在中國大陸蘇州，曾參觀一處老人院，是政府興建的，交給民間來經營管理，是「公辦民營的老人院」規模大，共有600個房間，非常高檔漂亮，老人有福了！

最近大家可能知道我有意參選總統，其中一個重要原因，是我想廣建老人院，照顧那些可憐的老人家。

我如當選總統，我會大量釋出國有土地，用政府預算去興建，然後交給民間公益慈善機構去經營。有能力的老人繳費進住，所收費用合理低廉。無能力長者，一律免費進住。照顧殺人的悲慘例子，將會大為減少，這樣我死可瞑目。倘若我無法當選，我也希望當選的人，能聽到我的政見，而去努力推行，則老人有福了！阿們！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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