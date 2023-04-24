根據韓聯社報導，韓國總統尹錫悅將在24日率領多達122個企業團體訪美。此行不僅將增進韓美的經濟合作交流，也因適逢韓美建交70周年，尹錫悅將和美國總統拜登進行峰會。正如尹錫悅自己強調的「國政與外交一體兩面」，此行的經濟及政治意義都十分濃厚。連同從去年下半年以來多次舉行的韓美大型聯合軍演，不難看出比起前朝文在寅政府，尹錫悅政府的立場更加偏美。然而，尹錫悅向美國靠攏究竟是轉機還是危機，南韓政府應該要三思，畢竟韓國有一個不可忽視的鄰居—中國大陸。

利用韓國統計部的資料計算，可知2022年大陸占韓國總貿易出口額大約22%，第二名的美國則為13%，且其中只有三個月韓對中貿易順差。而到2023年前兩個月中國大陸已成為韓國最大的貿易逆差國，這顯示中國大陸本土的產業競爭力提升，漸漸擺脫韓國的高科技原料供給，因此韓國需要另尋新的市場。尹錫悅此次訪美依照他「經濟是所有外交的重心」的導向，以國家元首的身分，帶領包含三星、SK、現代、LG等國家大企業親自去開拓和美國在半導體、航宇、國防、生醫等的尖端「業務」，就是在替這些產業以及國家未來經濟尋找活路、降低對單一市場的過度依賴。

然而在分散風險的過程中，韓國若操之過急，為獲取更多利益導致政治太過親美，可能會面臨從「中」而來的危機。相信南韓已經在2017年薩德系統的配置所引來「禁韓令」學到：若在政治上與大陸有衝突，中國大陸絕對可以透過經濟制裁來反制，不論是抵制韓國的出口，還是禁止出口到韓國。因此韓國絕對不能忽略中國大陸目前還是其最大貿易夥伴的事實，做出政治上的錯誤舉動，以免在逐漸降低風險前就已經先拖垮全國經濟。

而台灣又應該從這個競爭對手韓國的例證上學什麼？比起韓國，其實台灣在經濟上更加仰賴中國大陸，在2022年對陸出口占總體的38.8%，並且仍維持對陸的貿易順差。若是將來中國大陸的技術到位，不再需要台灣晶片等高科技產品，又或者因政治因素封鎖台灣進口，那台灣勢必會比韓國遭受更強烈的衝擊。遺憾地是，目前的蔡英文政府不僅與中國大陸敵對，更是無法從親美外交上撈取到什麼實質的經濟利益，更何況美國最注重也只是台灣晶片。另外，更不用說蔡英文會像尹錫悅那樣帶領工商團體去開拓新市場。

在先前尹錫悅接受路透的採訪中，他暗示可能會軍援烏克蘭，並隨著德國外長的言論、G7峰會等國際情勢來強調台海和平的重要性，已經引來中國大陸玩火必自焚的評論。中國大陸是否會有實質應對，我們更應關注下周尹錫悅出訪美國所達成的成效，才能參考哪些政經方向是轉機，又有哪些是該避免的危機。

（作者為清華大學學生）