不說不知道，一說嚇一跳！在蔡英文主政下，賴清德沉潛了許久，終於忍不住了出來競選黨主席，且為明年的總統大選鋪路。也就因未逮住機會大鳴大放，肚裡幾斤幾兩被人完全看穿。

賴在日昨的演講中批評國民黨的國家認同像「精神分裂」。住在玻璃屋裡的人就不要用石頭砸別人，賴清德難道忘了自己曾說過自己是務實的台獨工作者，卻又在去年九合一大選敗選後提出「和平保台」論？這不是自己打自己嘴巴子？國民黨一貫的「國防保台，和平護台」何曾變更過？

同時，賴清德又藉辜寬敏的話說「兄弟之邦是未來兩岸必須走的方向，希望未來這個理想可以開花結果，相信太平洋足夠大，可容中美競爭，也相信台灣海峽足夠寬闊，可容台灣、中國生存發展｣。

注意喔！｢兄弟之邦｣是辜寬敏生前的論述；而「我相信太平洋足夠大，可以容納美國和中國競爭｣是習近平2012、2022的發言，沒有一句是賴清德所創。想當未來總統的人，到底想表達什麼自己都說不出個所以然；且在這個時節提出是想怎樣？和對岸領導人套近乎？對岸不會忘了你是｢台獨金孫｣這個身分，不管你怎樣千變萬化。

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