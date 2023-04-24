大陸今年將舉辦杭州亞運、成都世大運兩場大型國際體育賽事，中華奧會日前赴大陸交流，國台辦主任宋濤在會見時表示，希望中華奧會負起責任維護「奧會模式」。宋濤的談話，代表陸方主辦國際賽事將遵循既有「奧會模式」，不企圖改變現狀。台灣運動員能否順利參賽，將取決於台灣能否排除政治干擾，維持既有默契與務實態度。

北京尊重奧會模式

去年北京冬奧會正值兩岸關係緊張時刻，陸方在開閉幕式及所有正式賽事場合中，仍然以「中華台北」名稱稱呼我代表團，並未使用對內的「中國台北」。今年兩岸關係雖未「花開」，但至少已見「春暖」，從宋濤的談話可以理解，大陸無意破壞兩岸關係既有秩序，這個訊號值得台灣各方重視。

事實證明，「奧會模式」的「中華台北」名稱，於民進黨執政後仍然有效，體育賽事、WTO、APEC等國際場合均能延續，已成為兩岸在國際場合共存的有效模式。蔡英文總統上任之初，台灣曾以「中華台北觀察員」名義出席過一次世衛大會，財經部會首長至今仍然以官方身分參加APEC部長級會議，國安、外交幕僚亦能隨團參加APEC峰會。「奧會模式」是維持現狀、務實、不挑釁的最佳方式。

對陸方而言，尊重「奧會模式」意味不改變台灣在國際組織的既有權益。馬政府因認同九二共識而爭取到世衛大會觀察員邀請函，民進黨拒絕接受九二共識，因而收不到參與大會的邀請函，但新冠防疫3年來，台灣與世衛組織相互通報情資，機制從未斷，各項專業性、技術性會議仍持續參與。

近期大陸對台貿易壁壘調查，是透過WTO管道告知我方，台灣國際空間並未因兩岸關係緊張而受損，可見大陸尊重奧會模式。

尊重「奧會模式」，意味在兩岸共同存在的國際場合，台灣不挑戰一中架構，不表達台獨主張。民進黨政府唯一一次以「中華台北」名義參加世衛大會後，蔡總統坦承並沒有矮化的問題，後來是因為蔡總統拒絕接受九二共識的立場愈來愈清楚，大陸才收回邀請函。

2016年後歷次APEC峰會，代表蔡總統出席的宋楚瑜、張忠謀，不僅都是陸方可接受、可互動的人士，也從未藉APEC會議表達任何民進黨政府的兩岸政治性主張，大陸沒有理由干擾台灣參與。2018年獨派發起東奧正名公投，民進黨政府明確切割，也讓大陸沒有改變奧會模式的正當性。

核心內涵 同為中華

本質上看，「奧會模式」之所以能在兩岸之間達到維持現狀、務實、不挑釁的效果，關鍵是「中華台北，Chinese Taipei」的名聲，保留了台灣與中國、台灣人與中華民族之間的連結。陸方對內稱呼「中國台北」，但不禁止、不篡改國際組織使用這個名稱，正是各自表述的展現。可見，先有「同為中華」的核心內涵，再有「奧會模式」相互尊重、良性互動的基本精神，才是兩岸和平發展、交流合作的要義所在。

對於這一點，蔡總統心中有數，但賴清德副總統就不好說了。賴清德最近發表的兩岸論述，空談和平交流，否定、切割兩岸同屬中華的連結，看不出有任何處理兩岸事務的能力和智慧。賴清德自詡是「務實台獨工作者」，但他全然忘記，務實的前提是「擱置爭議、求同存異」，一上來就把「台灣已經是主權獨立國家」放在兩岸論述首位，這要如何「求同」？

北京最近經常在外交場合強調，「台獨與兩岸和平水火不容」，這句話是否能獲得國際社會認同，尚待檢驗。但可以確定，以今日大陸內部政治的現實，台獨與務實不能兼容，民進黨若繼續「倚美抗中」，兩岸多年來累積的善意與默契將毀於一旦。面對2024大選的選民拷問，賴清德需明確回答：是否接受台灣以「中華台北」名義延續奧會模式、參與既有國際組織？是否認同台灣人屬於中華民族？如果認為台灣人不屬於中華民族，那麼，是否應該退出奧會？