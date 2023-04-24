唐鳳可以玩ChatGPT，以部長身分用ChatGPT辦公。日本、韓國、新加坡政府也在引入ChatGPT，只有蔣萬安在談ChatGPT時需要被民進黨議員罵，綠色的雙重標準，再見一例。

民進黨台北市議員林延鳳近日爆料，說蔣萬安日前市政會議裁示「研議ChatGPT運用於市政治理的可行性」，林延鳳逮到機會，大肆批評抨擊市政治理不是遊戲，北市府應慎重以對，若將該技術運用導入1999、台北通等需採實名制的市政服務項目，恐造成隱憂。

不只如此，林延鳳更加碼捧自己黨、自己人，說：「相較於台南市長黃偉哲將ChatGPT限縮於『教學模組』，蔣萬安卻只顧跟風、要將之用於『市政治理』，卻不顧市政，『市政並不是遊戲』。」

議員是人民選出的，依法行使職權監督市長，天經地義，但拜託批評前也看一下世界趨勢吧。鄰近國家都在設法擴大ChatGPT的應用，以下舉三例。

第一例：日本

依據自由4月20日報導，日本神奈川縣橫須賀市政府將從該日開始使用ChatGPT協助處理公務，進行1個月測試。過程中，市政府約4000名公務員都可使用ChatGPT，進行如會議記錄、政策制定等公務，親身驗證可用性。埼玉縣戶田市也成立研究小組，探索ChatGPT在公務上的使用可能。

第二例：韓國

依據TVBS在3月的報導，韓國慶尚北道公務員也開始透過ChatGPT，撰寫演講稿和文宣，總統尹錫悅1月27日更曾公開表示：「2023年總統新年賀詞，我讓ChatGPT試寫看看，我收到後真的滿像樣的。」

第三例：新加坡

依據INSIDE網站2月報導，新加坡公務體系正在準備導入ChatGPT。在新加坡官方Open Government Products(OGP)所舉辦活動中，成功推出「Pair」專案，以第三方角色，試圖將ChatGPT功能融合進Microsoft Word，減輕公務員寫作、研究時的負擔。

事實勝於雄辯，鄰國的中央或地方政府，都有努力引進ChatGPT，探索其可能性的具體舉措。台北市身為首都，蔣萬安以市長的身分，下指示「研議」，有何不可？以首都的高度，難道不需要走在台灣之前？林延鳳拿台南舉例，台北是首都，也是台灣政經中心，有最多的人才資源，「創新台灣，捨台北其誰？！」

不只如此，依據NOWNEWS「專訪／談起ChatGPT滔滔不絕 唐鳳分享自己這樣『玩』」一文中，唐鳳可是說：「最近參加一個研討會，要預錄一段致詞，便使用ChatGPT將數位部相關工作，改為明顯易懂的韻文，與會者覺得很新鮮，覺得他是開放政府界的Dr.Seuss。」

看到了嗎！唐鳳在執行他的「公務活動」時也在使用ChatGPT，也有意營造他對ChatGPT很熟的印象。作為數位發展部部長，唐鳳這個作法沒有不對，但為何他可以對ChatGPT充滿熱情，蔣萬安就應該被修理呢？說到底還是顏色問題。

總而言之，請民進黨議員不要扯蔣萬安後腿了，更不要拿黃偉哲這種保守、不求進取的作法來批評蔣萬安，實在是既好笑又滑稽。（作者為網路媒體工作者）

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