此次走訪大陸，分別在秦淮河、長江、黃浦江乘船夜遊，聽導覽、品茗、吃當地特色零嘴、觀賞岸邊景色，品味各城市不同的內河觀光。而筆者從內河觀光思索了兩岸在推動文化觀光的差異之處。

初次看到大陸的河、江、湖真的會被震撼，因為太壯闊了。這次所體驗到的內河夜遊各有特色，以秦淮河夜遊為例，秦淮河位於烏衣巷與中國科舉博物館附近，整個區域充滿著古色古香的氣息。秦淮河並不寬，每艘船可容納的人數大約15人，船隻呈現復古的樣貌。一邊欣賞富含詩詞文化的河景，一邊品茗有種特別的感受。

除了秦淮河、長江與黃浦江夜遊之外，筆者過去曾體驗過閩江夜遊。在這四個內河夜遊可以發現大陸運用兩種模式來推進內河的文化觀光，一種是結合歷史文化，另一種則是運用岸邊的高樓大廈進行燈光秀。秦淮河結合當地的古色古香來發展的夜遊，是較容易推行的。這種模式在大陸許多省份都可以看到，尤其是明清時期的歷史建築附近幾乎都會有，形成了當地歷史文化體驗的一環。而這種與當地文化結合的遊船模式，台灣也能看得見，如台南的四草隧道。

但另一種模式的內河夜遊，難度會比結合當地特色還高。不僅須要有燈光的配合之外，還須要利用岸邊高樓大廈的玻璃帷幕，所以必須要想辦法說服岸邊高樓大廈的業主。如果長期配合展演動畫影片，所耗之電費勢必是一個不容小覷的考量因素，但如果以整體發展規劃觀之，其中應該是透過觀光業、大廈企業的業主以及政府相關單位三方進行溝通，才能夠譜出美好的內河觀光，並且帶動當地的觀光效益。

在第二種與岸邊建築物合作形成的動畫效果，台灣也有但不像大陸的內河文化觀光是長期性的，而是搭配特定活動才會展示，這似乎就讓內河文化觀光的商機因此減少了。台灣在內河文化觀光也是有商機的，但要如何運作與推動才是一道難題。與大陸有所不同的是，台灣在岸邊的大廈，有些是屬於住宅型的大廈，因為不是企業商用大廈，在動畫展現上，當然無法像玻璃帷幕一樣有連續性的效果，頂多只能應用燈光效果來點綴。又因為是民生住宅型的大廈，如果使用燈光效果，亦將造成住戶的不適。這並不表示台灣的內河觀光沒有機會，或許在水量較充足的內河嘗試早上、下午的遊船，或許會成為都市中假日休閒的小確幸。而夜晚可以與岸邊的「非住宅型的大廈」合作，或許一開始營運時看不到效益，一段時間後，將可能漸漸地帶動周邊的發展。

12天所看到的內河觀光不一定很全面，但可以藉由此行觀察大陸是如何將在地的生態樣貌與當地的商機結合，並且將這些想法帶回台灣，讓台灣相關、感興趣的企業也能學習與發展。（林彥良 / 大九學堂二期學員、國立台南大學電機工程學系博士生）

（本文來源：奔騰思潮）

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