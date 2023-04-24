作家楊渡與台大前校長管中閔為拔管案合寫《大學的脊梁》，22日出版社在彰化縣議會新會館舉行簽書會，參與者頗有在地文史工作者。這些小鎮歷史家、文化業師，對在地議題常眾聲喧嘩，不論何黨執政，他們總有異議且各有不同的堅持，公部門接招的文官們最清楚，無法用藍綠歸類他們。這些文史老中青聽管中閔談台大校長遴選事件，可見整個活動不是藍營的團抱取暖，跨越黨派立場的聽眾們有共同的關心：誰是誰非。

何謂是非？社會是否仍存有基本的是非標準，不是後現代的法學命題，而是面對時事紛擾，常民的疑惑，甚至是公務員切身感受的難題。簽書會就有文官發言，談到自己堅持法律行事面對各方利益的反彈、打擊，他說「很多人都有自己這麼一段人生故事」。國家機器到底是否存在最終論斷是非的機制，不受政黨操弄？為何政府發言總以為愚民可欺，膽大到公然顛倒黑白？

參與拔管案的監察院最不該，《大學的脊梁》出版後監察院又發新聞稿說：「媒體後來更進一步追查發現…，甚至還傳出其另在大陸多所學校（如廈門大學）違法兼職、兼課之情事。」關於此事，管中閔沒兼職也沒違法，教育部曾有聲明：「管中閔被檢舉曾赴中國廈門大學兼課、兼職…召開跨部會諮詢專案小組釐清爭議，最後認定並未違反規範。」但監察院最新的文字非常狡猾，不敢說監察院或任何司法、行政單位認定管違法，因為事實沒有，卻用「媒體」、「傳出」等字眼帶出「違法兼職兼課」，拿抹黑當事實，把惡意的媒體說法當判決，這正是整個拔管過程一再使用的手法，監察院如今又演出一次。

監察院表面上說自己清白，參與圍毆至今，做為國家最高獨立機關，監察院擔任東廠側翼，不只拔管案，在其他國立大學校長遴選案，特定監委依舊搶著出拳。與拔管案邏輯一致，特定政治幫派護持他們喜歡的人選，遴選開展前就先發動媒體攻擊其他有實力的候選人，逼迫候選人自動退選，行政機關也介入、監院跟著踢一腳。以前黑道圍標公家工程，派小弟在工務機關門前看有誰去領標單，然後再拜訪、逼迫每家競標的廠商退出。民進黨執政，大學校長遴選就是黑道圍標。

拔管案還沒完。為執行黨派意志而接任教育部長的吳茂昆，拔管行為最為粗暴，要求台大遴選工作歸零重新再來，他表明翻桌卻自身醜聞纏身，最後2018年5月24日立委柯志恩揭發吳茂昆在國科會主委任內赴陸時違法參與活動，他只好下台。

這案子當年4月我便提出相關資料向監院陳訴，5月10日監院回函說已請科技部查，6月收到科技部函說該部正在查，過陣子科技部說他們無法認定，推給內政部，內政部推給下屬移民署…沒有人敢查，所有的回覆都不敢針對問題回答，最後一函也是最無厘頭的公文來自監察院，2021年6月發文，整個案子已拖了3年，院長陳菊具名的函說：「吳茂昆當初赴陸，由內政部入出境管理局審查許可，經費中研院支應，係經行政院核准。」我檢舉的不是「吳茂昆違法赴陸」，是吳茂昆合法出境參加法律允可的活動，也參加了一場違反當時法規的活動，重點是赴陸後違法。

為了拔管，為了另所國立大學的校長遴選，特定監委爭先調查。為了羅織管中閔，監委要求中研院查他出國期間的日支費，遑論調查期間監院違反《監察法》，洩漏給媒體有關管中閔20多來年20多個機關單位往來的出席費、交通費、稿費…，查管鉅細靡遺，查吳茂昆呢？這案事項明確，無須大費周章查，從科技部到移民署不敢表態，監察院支支吾吾。

吳茂昆早已辭職、管中閔也已卸任，真假是非就該釐清，不該推託3年多。奮勇爭先查管的監委請自清，也請監察院以同樣的標準認真查吳茂昆。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）