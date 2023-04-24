副總統賴清德從政以來，喊了一輩子「務實的台獨工作者」，被獨派拱為「台獨金孫」。如今代表民進黨競逐2024總統大位，為了爭取中間選民竟說「台灣沒有統獨問題」，反批國民黨的國家認同「精神分裂」，如此邏輯錯亂、心口不一，到底誰才是精神分裂？

台獨工作者為了競逐總統大位，已務實地背叛台獨。更不可取的是消費已故台獨大老辜寬敏，引用辜老晚年點出「兄弟之邦」是兩岸相處之道，因辜老所說的兄弟之邦，是根基於兩岸樹大分枝、兄弟分家，也就是「不喊台獨的台獨」。

辜老一生追求台獨建國理想，晚年提出「兄弟之邦」論述回應中共領導人習近平所提的「兩岸一家親」。賴清德如真心認為兩岸已無統獨問題，就應有勇氣以民進黨主席身分，公開宣布民進黨放棄台獨黨綱，證明的確沒有統獨問題，這樣或許還能贏得一絲尊敬。

很明顯，賴清德心底還是頑固的台獨思想，只是嘴巴不能講，於是轉移外界目標，反指國民黨的國家認同是精神分裂。國民黨有精神分裂嗎？「最強母雞」新北市長侯友宜回應一句話「我們的國家就叫中華民國」，就足以叫賴清德啞口無言，因為要從賴口中講出「中華民國」，對一個台獨工作者來說是何其困難與掙扎！

「務實的台獨工作者」是賴清德從政的理想，也是不能挑戰的政治信仰。他曾誓言，此生不管在任何職務，都不會改變其政治立場，包括2019年民進黨總統初選他挑戰蔡英文時，搖旗吶喊統獨不是假議題，如今為了騙選票改口說沒有統獨問題，還指控國民黨的國家認同精神分裂，堪稱是最牛的政治髮夾彎。