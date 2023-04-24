〈酒矸倘賣無〉這首歌在大陸廣為傳唱，電視台歌唱比賽常被選用，網路也廣為流傳。這首歌一開唱就是台語，歌詞描述：「多麼熟悉的聲音，陪我多少年風和雨，從來不需要想起，永遠也不會忘記。沒有天哪有地，沒有地哪有家，沒有家哪有你，沒有你哪有我，假如你不曾養育我，給我溫暖的生活，假如你不曾保護我，我的命運將會是什麼！」

這歌詞不是在說兩岸關係，「酒矸倘賣無」的意思是閩南語「有空酒瓶可以賣嗎？」故事原型是發生在台北大安森林公園前身老眷村的真實故事。一個跛腳聾啞老人靠收集空酒瓶賣錢養活自己和在街上撿到的小女孩，後來小女孩長大成為了一個名歌手，兩人地位懸殊，女孩不願意認老人，老狗旺才車禍中捨身救老人而死，女孩的男友寫下一首歌詞後也離開了人世間。

這是1983年台灣大賣座電影《搭錯車》的主題曲，由羅大佑與侯德健作詞，侯德健作曲，台灣歌手蘇芮演唱，飛碟唱片公司發行，如今在大陸是知名的勵情勵志歌曲，傳達人子該盡孝心。

這樣的例子不勝枚舉。吳朋奉主演、台灣樂團茄子蛋主唱的《浪子回頭》，是首純台語的歌，在大陸的點閱率已破億。這雖是台語歌詞，但大陸大江南北各地人朗朗上口，要的是「菸一支一支一支點，酒一杯一杯一杯咧乾，請你要體諒我，我酒量不好賣給我衝康。有一天咱都老，帶某子逗陣」，浪子回頭的氣魄，是典型台式的口氣。

有了這樣的例子，來看有議員痛批台北市教育局放任敦化國小合唱團所唱的《我們同唱一首歌》，影片被對岸剪接進福建春晚節目，有被統戰之虞。有立委也質詢教育部長潘文忠，指康軒出版社的國中生物課本以「土豆」稱呼馬鈴薯不當。

究求原委，維基百科說，土豆可以指花生，也是馬鈴薯。馬鈴薯在大陸各地的講法也不一，中國東北及天津稱土豆，華北稱山藥蛋，中國西北、雲南、兩湖稱洋芋，江浙稱洋番芋，廣府稱薯仔，潮汕稱荷蘭薯，閩東稱番仔薯。在台灣、馬來西亞、新加坡稱為馬鈴薯。而《我們同唱一首歌》是台灣知名作詞人方文山的創作，他說過作這首歌是為了緩和兩岸的緊張關係。

全世界人都知道，中國大陸最受歡迎的歌手是周杰倫，蔡依林、SHE、阿妹、小S、蔡康永等台灣明星，他們在大陸都極紅。從最早先白天聽老鄧（鄧小平），晚上聽小鄧（鄧麗君），到〈愛拚才會贏〉傳唱，台灣流行文化早就影響大陸，在文化上誰統戰誰根本分不清楚，也很難計較。

美國羅斯福研究機構主任麥可．康茲爾，寫了本《擺脫市場的自由：自由市場的公義思辨》一書，這書獲選為《金融時報》選書。他說過去數十年，我們一直被灌輸一個觀念，認為商品、服務與勞力流動是不受規範的自由市場，是自由的基本形式，自由像市場一樣運作。

然而，醫療保險、就學貸款、退休年金、育兒津貼、公共托育、就業保障、購屋貸款等，都是各國人民現在面臨的問題，與1930年代經濟大蕭條、1980年代能源危機一樣，現在全球陷入嚴重通膨，我們應該再次思考：該讓自由市場決定我們的生活嗎？作者主張，我們必須擺脫市場才能獲得自由。市場依賴是一種深切的不自由狀態，真正的自由需要我們去檢查，檢視社會與生活裡的存在方式，並且設立硬邊界。

但處在兩岸問題上，自由市場的確愈來愈行不通。這種限制出自政治，來自意識形態。邱吉爾說過，資本主義固有的邪惡在於福利的分配不公平，而社會主義的固有美德在於公平享受痛苦。面對中華文化交流，我寧願選擇交給人民，而不是受政府管制。回到電影〈搭錯車〉那句歌詞，「多麼熟悉的聲音， 陪我多少年風和雨，從來不需要想起，永遠也不會忘記。」不是嗎？

（作者為台北市出版公會理事長）