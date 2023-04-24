媒體報導台電公司上周緊急透過「需量競價」方式，以每度10元的高價向民間「買電」，藉以舒緩供電不足的壓力。經濟部長王美花24日面對撒大錢買電的質疑，除了再度重申不缺電，還特別強調採用需量競價是買保險的概念。

王美花關於電力與能源的發言，向來無技術內涵，上周媒體追問採行需量競價的真相，她卻回覆「需量反應」行之有年，是一項降低尖峰用電量的措施。然而，同樣是減少用電，屬需量反應之一的需量競價與其他需量反應（如輔助供電）的施行時機有別。此番高價買電是屬於緊急性的非常態作為，與一般需量反應不盡相同，而其背後因素，經長似乎未全面了解，以買保險類比，恐是遮掩供電吃緊的話術。

王美花在核二2號機停轉前一日曾信誓旦旦地保證，今年夏天以前，即使大潭電廠8號機未上線，仍可透過慣常水力與抽蓄水力發電，維持7%以上夜尖峰備轉容量率。言猶在耳，本月6、13、19日夜尖峰的實際備轉容量率已經來到6%，經長的保證不到1個月就破功。供電吃緊之際，台電不得不分別於上周17與19日，啟動位於核電廠內的緊急用氣渦輪發電機，其中還包括已進入除役階段的核二廠內原有的緊急用機組，這些機組每度發電成本都超過10元，標準的撒錢發電救急。

今年4月以來，台電官網僅出現3天代表「供電吃緊」的黃燈，絕大多數日子都是備轉容量率遠大於10%的綠燈，代表供電充裕。然而，經長掛保證的供電，真的充裕嗎？從高價買電、備轉容量率跌破7%，到啟動緊急發電機組，種種跡象顯示的就是供電嚴重不足，王美花嘴硬不認缺電，台電卻是老老實實且不計成本地買電、發電，這是哪門子的供電充裕？

另一方面，正當每度10元的購電金額令人瞠目結舌之際，台電本月起再推「即時性調整用電」保證型的購電新方案，在供電緊急時使用自備發電機或調整製程減少用電，每度收購費率將達14元。說穿了，就是供電量已無他法可提高，減少尖峰用電成了唯一解方。至此，自然也不難理解經濟部上周高舉節電拚環保大旗，規畫執行餐飲業「限溫令」的真正動機了。

至於供電不足的狀態何時才能改善？最快得等到大潭8號機正式商轉，才能稍微緩解此一困境；換言之，今年7月以前，前述的救急「絕招」不會停止。而且，隨著天氣變熱、氣溫上升，用電量進一步創新高時，停、限電風險必然大增。長遠來看，新增天然氣接收站（三、四、五接）未完工營運前，所有新建燃氣機組都無電可發，屆時只怕停、限電危機不會只在今年出現，更將如影隨形至2025年之後。嘴硬敵不過現實，政府的能源政策已經到了必須立即調整的時候了。

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）