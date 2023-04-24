美麗島電子報最新的國政民調顯示，蔡英文執政滿意度提升2%，來到49.6%，不滿意度下降2.7%，來到46.5%，達成2022民進黨敗選後至今，首次滿意度高於不滿意度的黃金交叉。蔡英文滿意度上升，連帶地提升民進黨的好感度，正向評價提升2.3%，來到44.3%；負向評價則下降3.2%，來到44.8%。泛綠基本盤也從37.3%增加到39.1%。而蔡英文滿意度、民進黨評價與泛綠基本盤增加都在2%左右，顯示這是結構變動所帶動的成長。

另一方面，國民黨正向評價則增加2.8%、負向評價下降4.6%，泛藍基本盤僅微增0.7%。相當不一樣地，雖然國民黨正向增加、負向減少的幅度比民進黨大，然而泛藍基本盤成長卻不如泛綠。

造成如此的原因，很可能與民眾黨支持率增加2.5%有所關聯。就目前來看，隨著大選氛圍愈重，中間選民意向也開始變化，從30.6%減少到26%，是政治立場裡占比變化最大的族群。

中間選民次分類較為多元，有毫不關心政治、不投票的族群，也有較反藍、較反綠的區塊。而從光譜來看，泛藍要增加基本盤，不太可能爭取到反藍或是低政治關心的中間選民，而勢必要爭取反綠中間選民的認同。

但相對於泛綠爭取反藍沒有競爭者，泛藍在爭取反綠中間選民時，必須得和民眾黨競爭。這也是為何國民黨正向評價增加、負向減少，然而基本盤僅微幅上升的緣故，因為有部分反綠中間選民可能對民眾黨印象更好。美麗島數據就顯示，民眾黨的正向評價達40.9%，高於負向評價的36.5%。

因此對藍營來說，2024大選的勝選變項就變得更為複雜些，不只要擴大反綠基本盤，也必須和民眾黨競爭反綠者的認同。否則即使反綠盤高於泛綠，然而卻可能因藍、白各自為戰，最終由綠營贏得大選。

就目前來說，從美麗島民調來看，雖然蔡英文、民進黨的正向評價及泛綠基本盤都有所提升，然而行政院長陳建仁的負向評價卻持續上升。也就是說，即使綠營整體情勢走揚，但陳建仁的評價卻是下降。顯示陳內閣的施政其實人民不滿意，倘若綠營結構走跌，陳內閣的聲勢可能就會出現劇烈重創，成為選戰破口。

此外，目前賴清德選戰主打的民主VS專制、本土VS非本土，顯然也不被民意所接受，在這份受訪者自我認同高達92.4%為台灣人的民調裡，有高達67.5%的民眾認為不管哪黨執政，只要民選的就是本土政權，僅17.2%認為只有在台灣成立的政黨執政才是本土政權。甚者，連泛綠群眾都僅有25.1%認同後項看法。在兩岸關係部分，則有高達56.9%民眾認為蔡英文執政的兩岸關係比馬政府更差，僅11.2%認為變好。

整體來看，賴清德的本土牌、遵循蔡英文的兩岸牌顯然都無法爭取到民意認同，只能守住泛綠基本盤部分。因此2024選戰的成敗，其實就回歸到反綠基本盤的相對規模，以及藍白之間的競合關係。而對陳內閣經濟民生議題的監督，以及相關國政論述，勢必就是選戰關鍵。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）