世界上有名為「中華民國台灣」的國家嗎？有名為「台灣」的國家嗎？都沒有，只有名為「中華民國」的國家，憲法清楚明訂，無庸置疑。

但是，中華民國副總統賴清德卻認為這樣的國家認同「像精神分裂」。憲法是國家基本大法，中華民國創建於1911年，今日治權只及於台澎金馬而不及於中國大陸地區，但其為主權獨立國家，並沒有滅絕，蔡英文、賴清德等民進黨人卻另立國家認同對象，將一個虛構的國家—「台灣」認同為國，但又名不正言不順，只好以「中華民國台灣」借殼上市，卻又否定了1911年至1949年的中華民國歷史，只承認其於1949年之後在台灣至今的歷史，這樣的國家認同觀既扭曲又錯亂。

賴清德想把「務實台獨工作者」和「台獨金孫」標籤轉化為「和平締造者」與「民主捍衛者」，希望解除各方的「疑賴論」，並將「抗中保台」轉換為「和平保台」，以為自己從此站上歷史正確的、正義的、勝利的一方，台灣也變成金剛不壞之身，可以屹立於太平洋西岸，「中國」完全無法搖撼。這樣的自信與自負是建立在台灣與中國各為主權獨立國家的基礎上，互不隸屬，台灣自然不是中國不可切割的領土，彼此互不相干，可以獨行其事，當然可以平等交往，和平共存，如同世界上任何相互親善的國家。

國家認同觀扭曲錯亂

這樣美好的想望，美則美矣，但其所依附的基礎是不存在的，既非對岸認可，亦無世界上任何國家承認。如果有土地、人民、政府、定期改選就是主權獨立國家，那巴勒斯坦為什麼不是？由於北京主張對全中國的主權，中華民國並非國際普遍承認的主權國家，連「中華民國是中國唯一的合法政府」，全世界也只有13個弱小國家承認，遑論「台灣共和國」或「中華民國台灣」。

賴清德敢於宣揚虛妄的國家認同，其實是以為可以倚靠美國武力護台，有恃無恐。美國為了壓制中國，近年加倍利用台灣為其戰略棋子，抗中意識炙熱，國會不斷提出護台法案。最近更傳出美國將武裝台灣的訊息，美國軍火商要來台談合作，印太司令部派遣200名訓練教官抵台，進駐陸軍新訓中心及後備旅。

另外，美國媒體引述消息，指台灣為應對大陸威脅，將採購400枚陸基魚叉飛彈，早先已宣布出售台灣100套岸置魚叉飛彈系統和400枚魚叉反艦飛彈。美國武裝台灣與陸方軍事威懾相激相盪，彼此敵意螺旋不斷上升，更將台灣置於危險地域。

蔡英文執政近7年，已把台海變成全球最危險的地方，問題關鍵在於蔡賴等人對兩國論執迷不悟，堅持以不法而又富挑釁性的國際認同為政策主軸，終將台灣的戰爭風險大大提高。

經過共軍兩次圍島實彈演習，民眾對於民進黨及賴清德等人是否能為台灣帶來和平多心存疑慮，甚至擔憂他們過激的抗中與倚美政策適足以將台灣推向兵戎風險，尤其俄烏戰火重創烏國民生，「今日烏克蘭、明日台灣」成為人們內心深處的焦慮，各民調結果都顯示，將近7成民眾希望台灣和大陸「和平往來」，但蔡政府基於台獨的癡心妄念，不斷煽動「反中、仇中、抗中」，可是多數台灣民意只是要維持現狀，支持在憲政體制「保台」，而不希望改變國家定位而使兩岸兵戎相見。

台獨工作者如何保台

賴清德尾隨蔡英文，說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，進而說台灣與中國互不隸屬，台灣非屬中國，在這個推衍過程中，中華民國已經被剝離掉了，最終墜入「台灣共和國」的國家認同觀，中華民國只是被其用過即丟的工具罷了。這樣的國家認同觀既不守憲更脫離務實的安全考量，與其所標榜的「和平保台」背道而馳，這才是真正的精神分裂吧！中美之間仍須透過「一中」建立護欄，賴清德這個「務實的台獨工作者」，有責任保護台灣的安全與民眾的福祉，只有誠實面對他宣示要遵守的《中華民國憲法》，以及憲法所規定的國家認同，才有可能「和平保台」。