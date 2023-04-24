馬鈴薯到底是不是土豆？見仁見智！在大陸各地，叫法各有不同，但總歸一點，在大部分大陸人的認知中，馬鈴薯與土豆是同一物種，14億人的口頭用語，早已約定俗成。

可就在最近，因為康橋出版的教材中使用「土豆」一詞而被綠委猛批，並拿到國會殿堂來說事，教育部長潘文忠答詢時表示：「台灣的土豆指的是花生」。此外，他還刻意渲染：「台灣教科書怎麼可能用大陸用詞」。一時間，潘文忠的言論在台灣引發極大熱議，不少知名人士，例如國民黨前立委蔡正元直指：馬鈴薯、花生都是大陸取的稱呼，民進黨應該全部禁止，同時還要稱呼自己為「土豆人」這樣才顯得自己「又土又逗」。

除此之外，桃園市議員黃敬平也表示，潘文忠在內的一些民進黨官員對「土豆」進行泛政治化攻擊，都表明了民進黨政府在蔡英文的領導下，不去正視台灣民生需求匱乏以及經濟增長困難等諸多問題，反而操弄這些無聊話題來攻擊大陸，真是小題大作、無端生事。

坦白講，聽到這些對話，不禁令人想起了「大陸高鐵沒有靠背」一事。很多人都知道，前總統馬英九在前不久率團訪問大陸並回湖南祭祖，大陸國台辦主任宋濤專程與馬英九同乘高鐵從武漢趕往長沙，在此期間，馬英九讚歎大陸高鐵寬敞舒適。

讓人想像不到的是，馬英九的言論傳回台灣後，綠營名嘴就立馬開啟上演政治秀，台中市前交通局長王義川聲稱「大陸高鐵沒有靠背」，馬英九被騙了。身為交通系統的專業人士，大陸高鐵有沒有靠背他還不清楚？所以王義川這是在惡意炒作、胡說八道，為了抹黑大陸而抹黑大陸。

那麼再把話說回來，這次的「馬鈴薯不能叫土豆」與「大陸高鐵沒有靠背」，如出一轍，都是民進黨人士與綠營名嘴對大陸的攻擊，他們試圖以這種低級手段愚弄民意，卻讓外界看穿了民進黨的心虛，連帶蔡英文總統也被台灣民眾 罵成一片。

不得不說，蔡英文也是真倒楣，人在家中躺，罵從天上來。可是，上樑不正下樑歪，假如不是蔡英文非得與大陸對抗，甚且「逢中必反」，那麼綠營民代和名嘴也不會有樣學樣，想方設法來造謠抹黑大陸，或者與大陸進行文化、意識形態的完全脫鉤，所以這口黑鍋，活該蔡英文背。

甚至說直白點，蔡英文就是欠罵，倘若不是她一意孤行，緊抱美國大腿，充當馬前卒，為了「聯美抗中」，甘心被當牌打、棋使，那麼兩岸關係也不會緊張惡化至此，台灣的民生與經濟問題也不會這麼困難，所以蔡英文必須要對這些問題負責到底，也只能罵不還口了。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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