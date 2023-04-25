近來看到一份報導，是關於文化部對於原來屏東菸葉廠的舊址，進行修復與再利用。此舉不但就地設立了菸葉博物館來介紹制做香菸的流程，將廢棄的倉庫改成音樂文化區，同時招商引進一些文化產業店家進駐，和設置停車場，好將這塊距離南台灣屏東市中心區約兩公里許，原屬於財政部屏東菸葉廠，但自從2002年工廠被關閉後一直投閒置散的4.2公頃區域，重新活化利用，期能再創商機！

屏東菸葉廠的正門位於菸廠路底，廠區兩側以朝北的正門為中軸線相互對稱。西邊為作業加工區，東邊後來建起了高大的倉庫。我們全家在1969年從台北搬到屏東後，落戶於教職員宿舍的「農專新村」就倚靠菸葉廠正門西側的圍牆邊。所以從家中二樓的房間打開窗戶，就可以直接看見菸葉廠的草坪和只有一層的簡易作業廠房。1980年代中，政府當局在菸葉廠東側圍牆邊，蓋起了新的4層公教人員宿舍，我們家又搬到了東側圍牆邊的新房子內，門牌地址還劃入了「菸廠東巷」，所以我們不折不扣地和屏東菸葉廠毗鄰而居了幾十年了。

菸廠路始於屏東菸廠正門，往北行和東西走向的幹道民生路呈T字形交會。民生路原是縱貫台北和台灣最南端鵝鑾鼻台一線省道的一部分，地當南北交通要衝，我們新村藉著菸廠路的緩衝，既取其便利，又鬧中取靜，真是得天獨厚。縱然菸廠路僅僅是一條100多米長的廠區專用道路，同時也是我們新村進出的唯一孔道，但是她的雙向快車道和兩側慢車道中間，設置了鋪設草皮的安全島，安全島上每隔5米間距另外栽植了雄偉的椰子樹，致使這美觀的椰林大道充斥著熱帶的南國風味。

菸廠路除了在屏東菸廠上下班的時段外，一般用路人不算多，尤其靠我們這頭接近正門路底，只有農專新村的居民進出使用罷了，這段菸廠路就變成我們小孩的遊戲場所。從我們村口的路段起算，東邊第三棵的椰子樹就是我們打棒球時的一壘（以觸摸方式代替壘包），相對地西邊第三棵椰子樹則是我們的三壘，多少的棒球術語諸如安打、觸殺、出局、得分等都在這條馬路中間競技時派上用場。尤其暑假時分，我們這群孩子們在看完美國世界少棒聯盟舉辦的三級棒球（依年紀區分為少棒，青少棒，和青棒）決賽的電視轉播後，都一時忍不住手癢，拿出球具較量一番。有時我們也會打躲避球，當然練習羽毛球、排球的場景更是常常可見。

入夜以後的菸廠路，在路燈的照拂下，是大人們散步的好去處，我們小孩則熱衷躲迷藏，抓螢火蟲。新春期間，菸廠路成了我們的主戰場，原來我們新村的小夥伴們拿出了沖天炮等「軍火」，和居住在菸廠路另端的同齡小孩相互瞄準炸射。當我方沖天炮往外射出，看見彼方的孩童四散逃竄，很是過癮刺激，當然，當對方的沖天炮「侵門踏戶」時，我們也要尋求粗壯椰子樹幹的掩蔽積極防禦，當時兩軍對陣運籌帷幄的念想，就在幼小的心靈中滋養。

至於菸葉廠本身，我們既不是癮君子，小時候對這些方方正正的廠房和倉庫也沒有興趣瞭解，我們和它的接觸也只有在打棒球時，因為守備失誤，棒球常常由菸廠正門滾進工廠的地界，我們則要和看守正門的保安警察叔叔打個招呼，進去撿球，他們一般也不會刁難。所以做了幾十年「雞犬相聞」的老鄰居，我們也至多進入菸廠內20米左右的地帶。再者菸葉廠正門上的機關單位門牌，是由原台灣省政府主席黃杰先生親提。畢業於黃埔軍校一期的抗日名將黃杰將軍，為1949年大陸淪陷之際的最後一任湖南省政府主席，曾率領3萬5千多名忠貞反共軍民撤退到越南，並滯留於越南的富國島數年，才輾轉率部來台。我也藉由大門上黃杰將軍的落款，提早從雙親言談間認識這位素有「海上蘇武」令譽的傳奇人物。

當年屏東市轄區內尚有一些公營事業的工廠，除屏東菸葉廠外，尚有在市中心區的屏東酒廠，和離我們家約兩公里許的屏東糖廠。屏東菸廠除了分貝數不高的廠區噪音偶爾發出外，平時我們也會聞到菸葉草的清香，真稱得上是一位不擾民的好芳鄰。只是多年後屏東糖廠又轉投資成立了屏東紙漿廠，利用甘蔗渣的廢棄原料製作紙張，從此有時腐敗的紙漿臭氣，會隨風向的變化，吹到我們新村，那種風味就不敢恭維了。

隨著弟弟和我離家在外拚搏並各組家庭，以及雙親的離世，我們位在菸廠東巷的老家已空關多年，而這次文化部和屏東縣政府投下巨資利用現成的空地，搞活產業經濟，不知爾後能否凸顯在地文化特色，帶動觀光人潮，以收預期之效，尚有待觀察。不過倘若哪天「老鄰居」真成了屏東市區新的打卡勝景，原屏東菸廠周邊帶給我厚重歡愉的童年回憶，和它見證過往台灣經濟奇蹟的軌跡，才是更值得我緬懷的吧！