賴清德接任民進黨主席後，主要政見就是在台灣安全問題上，從蔡英文的「抗中保台」，調整為「和平保台」。儘管這與他當年的「務實台獨工作者」的身分形成反差，但他表示這是為台灣人民謀福利。

現在，民進黨已正式提名賴清德參選2024年台灣地區領導人（總統）。這意味著，賴清德表述的立場，不管蔡英文團隊「接受還是不接受」，「真接受還是假接受」，客觀上已經成為民進黨的立場。

但民進黨仍然無力解決兩岸關係與台灣安全。自去年8月美國眾議院議長裴洛西「硬訪」台灣，大陸採取環島演習的強烈軍事反制，抹平了「海峽中線」後，台灣的安全問題不是淡化，而是更加突出。民進黨的「親美抗中」，以及「抗中保台」，對台灣安全，帶來的是更不安全。

韓國將矛頭 對準中國

這種情況下，今年4月，不顧大陸多次打招呼，蔡英文仍堅持過境美國，實現與麥卡錫會面的「蔡麥會」。大陸從軍事、政治、經貿三個方面，進行了全面反制。「蔡麥會」有一個觀察點，那就是在美國，雙方採取閉門會議的形式，討論美台關係。而回台後，民進黨立即在媒體上，發佈了一條「召開安全會議」的簡短資訊。這是借美台安全關係，釋放海峽安全格局不穩的信號。

這種情況下，賴清德的「和平保台」如何才能站穩？周邊國家會有什麼反響，成為國際關注的焦點。但意想不到的是，出來第一個挑明這個問題的，居然是韓國，而且直接將矛頭，對準了中國。

4月20日，韓國總統尹錫悅在接受路透社專訪時稱，台灣問題並非單純的兩岸之間的問題，而是類似朝鮮半島問題的全球性問題。此說除了步美國國務卿布林肯的後塵外，更是公然將兩岸關係問題，與朝鮮半島問題相比。將台灣海峽的衝突，提升到了區域外的全球層次。如果將尹錫悅這一立場，與在剛剛結束的G7會議上，西方國家所表達的，反對任何單方面改變台灣海峽現狀的立場相比，無論在尺度和挑釁性上，都明顯升級（東道主日本在G7會議上，同時也表達了希望中美關係緩和的願望）。

按理說，韓國目前並無重大困境，不需要借助激化與中國的矛盾，尋求其他緩解之道。朝鮮半島的局勢緊張，也是美國半島政策反反復復所導致的結果，非一朝一夕之事。但尹錫悅政府如此超前，在亞太地區安全問題上，公然借台灣問題對中國進行挑釁，究竟為什麼？

大體看，有三個目的：

其一，為美國效勞，在台灣海峽扮演挑釁者角色。

目前，美國仍不想結束俄烏戰爭。拜登政府的基本策略，是增加對烏克蘭的軍事援助，目的在於強化烏克蘭對俄羅斯的談判地位。這樣看，美國從歐洲收手，還有一段時間。

此外，出於多種原因，美國需要亞太局勢相對穩定。如美元、美債、美國資本的流動性，國內經濟考慮等。為此，拜登政府一方面表示可局部緩和中美關係，一方面在台灣問題上繼續對中國施壓，以達到美國在地區安全中追求的多重目的（如共和黨認為，對於美國來說，安保領域的主要威脅，現在不是烏克蘭，而是來自台灣。認為台灣的未來，直接關係到美國在太平洋的霸權等）。因此，美國一方面不願意直接出場，挑起亞太地區局勢緊張，一方面又需要海峽衝突上，尋找新的替代者。韓國就扮演了這樣的角色。

其二，為日本發聲，做日本想做而不方便做的事。

美國要在台灣海峽挑事，由盟友日本出面，「名正言順」。日本長期覬覦台灣，台日強化安保關係，也與日本的利益，不謀而合。如日本安保三檔提及台灣的用詞，與美歐其他國家明顯不同。如日本將「舊金山和約」，歪曲為「台灣沒有回歸中國」，如日本國防政策突出地緣因素，強調所謂「台灣有事等於日本有事」等。

但近來日本對華外交，出現了避免直接挑釁中國的動向。除了前面提到的，岸田首相在G7會議上主張中美緩和的發言外，再有一個觀察點就是中日之間，沖繩問題「開始浮出水面」。據日本《琉球新報》報導，新任中國駐日本大使吳江浩，最近與沖繩縣副知事照屋義實，也舉行了一次閉門會晤。這一針鋒相對的「閉門」會晤，當然就是對準日本、美國以及「台獨」分裂勢力。所以，緊跟美日的韓國，就成為替日本發聲的代言人。

尹錫悅為訪美造勢

其三，個人目的。

據韓聯社消息，尹錫悅將於4月24日至30日，對美國進行為期7天的國是訪問。這也是南韓總統時隔12年，再次對美國進行正式訪問。美國與西方現在放風，說尹錫悅此訪，將進一步深化韓美關係，特別是加強兩國在亞太地區的安全合作。含義所指，就是韓美元首會晤，可為尹錫悅造勢。

尹錫悅的「發聲」，還具有提醒賴清德，在其「和平形象」轉化的過程中，美日對其「和平締造」的重要作用，提示民進黨「要按照美日的地區安全要求行事」，繼續挑起海峽局勢的不穩定。賴清德的「和平保台」，還沒有站穩，尹錫悅就出來「發聲」，急於「剪羊毛」的做法，恰恰說明，民進黨的「和平保台」，除了虛空，基本還是一無所有。

大陸已經對尹錫悅政府跟從美國在台灣問題上挑釁中國，否認台灣是中國的一部分，表示堅決反對，並提出嚴重警告。韓國最大在野黨共同民主黨黨主席李在明，4月21日也對尹錫悅的言論發出警告。稱他此舉是給韓中關係「火上澆油」。

國際秩序不應是美國主宰下的霸權秩序，地區安全規則，也不應由美國或以美日為首的小集團，隨意制定，隨意挑釁。台灣問題，中國政府絕不允許外來勢力干涉。韓美元首會晤後，韓國會不會落入美國等域外勢力所設置的地緣政治陷阱，風險不可低估。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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