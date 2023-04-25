原題：日韓關係「恢復正常」，韓國卻面臨「國格」危機

3月16日，韓國總統尹錫悅赴日與日本首相岸田文雄進行首腦會談，日韓兩國時隔12年恢復首腦互訪。但此次日韓關係「恢復正常」，讓尹錫悅政府一直以來強調的「國格」陷入了悖論之中。尹錫悅曾將文在寅政府的對華外交批判為對華「屈從外交」，並在中韓關係上強調「平等」與「尊重」。

成為悖論的「國格」

與之相比，此次日韓關係的「恢復」讓人們看到了韓國政府單方面的妥協和日本在歷史問題上的模糊態度，日韓關係在形式上得到了改善，卻加深了民間的積怨。因為，此次日韓關係改善並不是基於舊日恩怨和解，兩國在歷史問題上的裂痕沒有得到根本性的彌合，韓國向日本的「示好」也並沒有取得韓國期待的回應，近乎是一場與韓國民意相悖的尹錫悅政府「一廂情願」式的日韓關係改善。

過去，韓國對日本的態度主要取決於日本政府對待歷史問題的態度，而強調的「實利外交」的尹錫悅政府卻將日韓關係恢復建立在了以「國格」交換的基礎之上。被拜登讚譽為「打開劃時代新篇章」的日韓關係改善，在某種程度上成為一種諷刺，而韓國「國格」也遭到了是否存在雙重標準的質疑。韓國民眾在心理上很難接受這種基於單方面妥協與讓步換來的所謂「實利」。

持續走低的支持率反映民意

尹錫悅的此次日本行甚至被評價為「屈辱外交」、「投降外交」、對宿敵的低姿態討好，尹錫悅政府也因此面臨巨大的國內輿情壓力。從民調結果來看，雖然日韓兩國關係在國家層面上「恢復正常」，但韓國民眾卻並不買賬。根據韓國蓋洛普3月公布的民調結果，認為「為了日韓關係與國家利益」贊成韓國在解決強徵勞工問題上提出的「第三方代賠方案」的為35%，認為「沒有日本的道歉與賠償」而提出反對的佔59%，其中支持「第三方代賠方案」的群體主要集中於執政黨的支持人群。

在3月進行的三次全國指標調查（NBS）結果也顯示，韓國民眾對尹錫悅的履職評價和信任度連續下滑，其中最主要因素就包括強徵勞工問題的賠償方案和日韓首腦會談，以及在決策上的「專斷」，對其負面評價達到了60%。從這一點來看，當前的民意似乎與尹錫悅在就職演說中提出的「重建國民是真正主人的國家」的目標背道而馳。

而日本民眾對日韓關係的期待也不盡人意。根據《日本經濟新聞》於3月27日發表民調結果顯示，雖然有63%的日本受訪者為本次日韓首腦會談結果給出了積極評價，但卻有56%受訪者認為未來日韓關係並不會發生改變，68%的受訪者認為韓國提出的方案並不能解決強徵勞工問題，其理由是有太多的遺留問題未能得到根本解決。而日韓之間的恩怨遠不止這些歷史遺留問題，日本核廢水排海、日韓晶片之爭等新問題，也持續困擾著日韓關係實現真正的「恢復」。

小多邊影響東北亞平衡態勢

尹錫悅政府上台後如此急於推動日韓關係的緩和，是分階段推動美日韓小多邊合作延長線上的關鍵舉措，因為日韓關係是美國極力撮合的美日韓合作遲遲未能有進展的最主要障礙，不能排除美國向韓國的施壓。韓國倡導的小多邊合作中，在東北亞地區主要推動的是美日韓三方的合作，而甚少提到中美韓的三方合作。而美日韓合作的動機此前主要以應對來自朝鮮的威脅為主，並將這種威脅與韓國的生死存亡聯繫起來以合理化。

當前美日韓合作的交集越來越多，為日韓、美日韓進一步擴大合作留下了許多新的空間，日韓關係的改善無疑將為今後尋找契機靈活利用這種空間並建立美日韓合作框架提供了條件。未來，美日韓將以何種形式在何種領域中合作，韓國在其中扮演何種角色將非常關鍵。

但美日韓聯盟的形成尚存在著諸多現實性阻礙，美日韓能否找到一個具有說服力的連接點是今後能否進一步擴大安全合作的關鍵性因素，包括在應對朝核、導彈問題上的協調程度。今後日韓關係的實質性改善和美日韓安全合作的力度如何調整，將會對東北亞的地緣政治產生深刻的影響，甚至可能從根本上打破東北亞地區安全的平衡態勢。

（作者為山東大學東北亞學院研究員）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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