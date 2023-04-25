南韓總統尹錫悅這次訪美的重頭戲是，將於美國國會發表演說，屆時他將用英文演講，時長30分鐘。

為了這次演講，尹錫悅簡直操碎了心，傾注全部心血唸稿、背稿，幾達廢寢忘食的地步。奇怪！他為什麼不學學咱總統蔡英文，用讀稿機不就得了唄！

用本國語言演講是國際禮儀，對岸領導人不論去哪都是用中國人的語言，這代表一個國家的國格，當初蔣夫人宋美齡去美國演講雖用英語，但因從小受的美式教育，且用的是蔣總統夫人的身分，一番動人的演說換來後來的飛虎隊以及大量的美援，扭轉了二戰局勢，對國家大大有功！

南韓總統自朴槿惠到文在寅一向親中，到了尹錫悅就轉向討好美日，之前表示台灣問題不僅僅是兩岸的問題，而是與北韓一樣屬於國際性問題！此話一出立刻引起中國強烈不滿，兩國關係降至冰點。

尹錫悅此次出發赴美前更發表言論說，拿百年前的事情要求日本下跪道歉，令他無法接受。尹錫悅此說不知是代表自己還是代表國家，難道他忘了日本人對韓國的百年打壓、侵擾、侮辱？難道他忘了朝鮮明成皇后被日本浪人殺害、二戰時期被徵召為慰安婦的韓國婦女？尹錫悅已將韓國國格糟蹋到如此地步，不知下台後的下場如何？

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