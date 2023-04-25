二戰期間納粹德國屠殺猶太人，猶太人避難到巴勒斯坦的人數增加。戰後在英國推動下，1947年聯合國通過決議，將巴勒斯坦地區的猶太人區和阿拉伯人區劃分為兩個獨立的國家。1948年5月14日，以色列宣布獨立，並得到了英國、美國和蘇聯等國家的承認，但是阿拉伯國家覺得領土被割捨，堅決反對，雙方對立。

伊朗的巴勒維王朝（Pahlavi dynasty）在1979年被宗教領袖霍梅尼（Khomeini）發動伊斯蘭革命推翻以後，伊朗兩任總統阿瑪丁雅（Ahmadinejad）及內賈德（Nejad）都曾對以色列發表激烈言論，他們質疑所謂納粹集中營屠殺猶太人是虛構不實的事，認為以色列應該從中東地圖上消失，呼籲以色列遷移到歐洲去、由西方國家補償。自此，伊朗遂成為美國和以色列的死敵。

建國以來，以色列在美國強大軍援經援下，和阿拉伯國家發生過7次主要戰爭，以色列都獲得了勝利，鞏固並擴大了其領土。在美國操縱下，利用穆斯林的宗派仇恨，多年來以色列聯合以沙烏地阿拉伯為主的遜尼派穆斯林國家如約旦、黎巴嫩、埃及等，對抗以伊朗為主的什葉派穆斯林國家，在阿拉伯世界製造矛盾。作為美國的爪牙，為虎作倀，成為以色列在中東地緣政治下賴以生存的基礎。

自從伊朗發展核能發電，並且暗中提煉高密度核鈾原料後，以色列數次對伊朗發動空襲，並且極力主張徹底摧毀伊朗的核設備。但是美國歐巴馬總統，糾集了伊朗、中國、法國、俄羅斯、英國、德國以及歐盟，於2015年7月在維也納簽訂了伊朗核協議，欲和平解決伊朗核危機。這件事觸怒了以色列，以色列和美國民主黨便有了嫌隙。想不到2017年共和黨的川普總統上任以後，極力討好以色列：美國退出伊朗核協議；堅持會引發矛盾與爭議的耶路撒冷（Jerusalem）是以色列首都，以之取代特拉維夫（Tel Aviv）；下令以色列的美國大使館遷往耶路撒冷；承認侵佔巴勒斯坦的以色列屯墾區為合法；在以色列設立永久軍事基地。以色列總理納坦雅胡（Netanyahu）將奪自敘利亞的戈蘭高地改名為「川普高地」，這時以色列和共和黨川普情同父子。

但2020年川普連選失敗，民主黨的拜登上任以後，除了表示支持促進中東和平的亞伯拉罕協定（Abraham Accords），對以色列的態度轉為冷淡。俄烏戰爭後，以色列的作為又引起拜登總統的不滿與指責，譬如，以色列減持了20%的美債，連續拋售171億美元的美債；不譴責俄羅斯，也不支援烏克蘭；開始將人民幣納入外匯儲備；加上之前的引進中國公司，營建海法港的自動化貨櫃港區，並給予25年經營權。現在右派的強人納坦雅胡第三度出任總理，他是川普的朋友，更不會對美國拜登言聽計從。以色列與美國民主黨的嫌隙愈趨明顯。

2020年以來，以色列國內經濟受到新冠疫情的衝擊，國家開支增加，導致財政赤字升至歷史新高，到達GDP的11.7％，為504億美元。受美國及俄烏戰爭影響，2022年通貨膨脹高達5.3%，創14年來最高。美國矽谷銀行倒閉，至少使600多家以色列高科技公司成為受害者。這種種困難再加上目前6.6％的高失業率，對以色列社會造成極大的衝擊。以色列人民的生活捉襟見肘，早已心生不滿。

最近由於中國的外交努力，促使了沙烏地阿拉伯、伊朗和解建交，接著俄羅斯促使了沙烏地阿拉伯、敘利亞和解，受到這股和平攻勢的激盪，埃及、土耳其也和解了，穆斯林的宗派仇恨走向和解，美國慣用的挑撥伎倆無從施展，在中東的影響力遂行下滑，使得以色列頓失在阿拉伯世界充當爪牙的支點，生存的基礎動搖，感到惶恐。而2023年1月以色列軍方又與巴勒斯坦武裝分子衝突再起，釀成死傷。再來，其又因卡里什（Karish）海上天然氣田的主權與黎巴嫩真主黨政府衝突不斷，致使以色列在外亦面臨多面作戰，讓許多以色列人民心生恐懼，厭惡極右翼的好戰政府。

右派的強人納坦雅胡（Netanyahu）2022年12月第三度出任總理後，法院仍然在調查他的貪污，導致其官司纏身，聲望受損。為了重整以色列，挽救財政、經濟、通膨、軍事的危機，納坦雅胡藉此提出司法改革，總理可以干預高等法院法官的任命，國會可以推翻法官的判決，以求鐵腕施政。但是主要目的是開脫自己的法律困境。

以色列民眾認為納坦雅胡是為了一己私利，違反了其奉為圭臬的美式價值觀，加上上述種種國內外累積的不滿，司法改革遂成為導火線，開始爆發抗議。一開始就有20萬人走上街頭表達不滿，並且在公眾場合縱火，發生警民衝突。雖然納坦雅胡隨後撤回了司法改革，衝突依然，民眾要求納坦雅胡下台。民眾大規模抗議期間，以色列總統的聲言反對、國防部長的去職，駐紐約總領事辭職，更是推波助瀾，勢不可止，納坦雅胡的聯合政府深陷脆弱動蕩之中。

由於猶太人掌控了美國的政治、經濟、文化及媒體高層，故美國對以色列長期大力的軍事、財政支持，美國在聯合國安全理事會使用了42次否決權，保護以色列胡作非為，免受聯合國的譴責與制裁。美國以色列盎猶之間長期的緊密合作關係，沒有國家可望其項背。雖然美國不可能拋棄以色列，但是拜登下毒手試圖顛覆其執政黨，換人執政，強化對以色列內政的掌控，是極有可能的。

根據以色列情報機構摩薩德（Mossad）的報告，許多美國的情治人員及NGO成員在以色列活動，每天發放數以百萬計的美元，支付參與暴亂的民眾，擴大事端。所以納坦雅胡發表聲明，譴責美國試圖顛覆以色列政權，而美國國務院聲稱「美國支持以色列人民」後，兩國關係鬧僵。一度有65萬人走上街頭，爆發以色列有史以來最大規模抗議。

接著以色列工會呼籲包括醫療、保健、交通、銀行和其他領域的80萬工作人員罷工，民航、商場、醫院、金融和大學因而停擺，以色列陷入癱瘓之中，納坦雅胡政權岌岌可危，未來美以盎猶之間的裂縫難免擴大。

（作者為自由撰稿人）

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