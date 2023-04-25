電影《葉問》裡有一句話「佛山一個能打的都沒有」。我們來看看賴清德近日出席辜寬敏紀念會說，他相信太平洋很大，可以容納美國與中國競爭，台海也很寬，可以容納台灣和中國在這裡生存發展。

其實賴這些話是拾習近平的牙慧，習近平在2012早就說：「我相信太平洋足夠大，可以容納美國和中國競爭｣，就此而知，民進黨一直笑說侯友宜只會說「侯侯做代誌」，卻看不見賴神其實仰慕習大大很久了，所以連在台獨教父辜寬敏的紀念會上，還侃侃重申習大大的「太平洋論」，民進黨這真是一個能打的都沒有。

問題是，賴神還援引辜寬敏「兄弟之邦」論點，來虛晃務實台獨工作者的偷吃步神技，用兩國論的過去式技法，吃中國的豆腐，想一魚兩吃，卻被魚肉裡的暗刺刺穿「兩國論」的虛實真相。其實多數台灣人民，早已知道兩國論是蔡英文獲李登輝重用的入門檻，但以目前的兩岸關係與國際形勢變化，兩國論早就躲起來了，賴還拿辜寬敏「兄弟之邦」論點來邯鄲學步，其實是自曝其短。

辜寬敏的兒子辜朝明說：父親辜寬敏非常認真想要到中國，可想而知，連台獨教父辜寬敏都覺得，兩岸關係應該是要有互動，要有往來，才能知道彼此在想什麼？要什麼？忌諱是什麼？即便民共各有統獨的立場，但接觸與協商，才能免於戰爭的險境。

太平洋確實夠大，但問題在民進黨心量太小，只倡獨的騙術，不告獨的險境，請問兵凶戰危，誰負責？老百姓會不知險惡嗎？

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