國民黨新生代戰將、台北市議員徐巧芯批評民進黨台北市議員許淑華是薪水小偷，因為幾乎都缺席議會大會，涉嫌詐領出席費。許淑華則是立刻反批徐巧芯當了4年的議員卻還搞不清楚議會程序，她簽到後去進行選民服務，歡迎徐巧芯去檢舉。市議會則說明，有簽到開會就可領出席費，這方面沒有違法或詐領的疑慮。

這場大戰，不僅因為兩位議員都將參選台北市第7選區（信義、南松山）的立法委員選舉而高度受到關注，其實更涉及了一個重要的民主議題——誰來評鑑民意代表？又怎麼評鑑民意代表？

有人可能會說，民意代表機構定期改選，就是最好的評鑑機制。這話有一定的道理，卻未必完全正確。因為公民投票，往往根據的是候選人的知名度以及過往印象，所以在民代問政訊息沒有完全公開透明的情況之下，公民對於民意代表實際問政的表現如何，很難獲得充足的資訊，只能憑藉片面的媒體報導或是網路討論。

徐巧芯批評許淑華的出席情況，這其實是長久以來台灣民意機構的慣例——民意代表親自簽到，就視同出席，至於簽到之後有沒有真正進入議場，或是進入議場的時間多久，甚至是在議場的時候，有沒有認真問政，還是在上網追劇或甚至趴著睡覺，基本上外界不容易知道。這也是為什麼很多議案只要有一位民代根據議事規則喊出「清點出席人數」，這個議案就絕對無法通過，因為實際在場人數一定遠遠低於簽到人數，常常不及法定出席人數。

很多民代機構只公布民代的出席情況，這個出席情況就是簽到情況，無法反映真正的出席情形。但是話說回來，不排除確實有民代可能簽到了之後，真的在議場外忙於其他問政或服務，隨時會回到議場；也可能有民代雖然人在議場，卻沒有認真問政。

目前有一些公民團體針對立法院進行評鑑，這就是一種比較科學化的民代評鑑機制。不過要小心的是，評鑑不能流於形式，例如出席率就可能出現徐巧芯議員批評的情況；至於評鑑質詢次數或者提案次數，也可能變成數字遊戲，很多民意代表為了要衝高次數，往往直接大量連署、甚至抄襲別人的提案；或是看報治國，看到新聞媒體有什麼議題，就先抄報導內容再加幾句自己的問題，這樣就算提出書面質詢。結果是民意代表提供給評鑑機構的問政數字很漂亮，但卻是「敗絮其中」。評鑑機構如果不詳查，就會被誤導。

為了深化民主，應該對所有民代機構都進行評鑑，尤其是地方議會，而且不能只是簡單的數字遊戲，還應該有理論與社會科學方法，例如不妨結合現在聯合國一直大力推動的ESG，來看看民代問政有沒有符合國際的主流趨勢。當然，ESG也有很多不足，可以先當基礎，再發展出更好的評鑑理論與體系。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史小說作家）

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