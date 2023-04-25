國民黨「芯費對決」由新世代的徐巧芯戰勝老將費鴻泰，在「37制」的初選機制中，外界原預期徐在黨員投票會吃苦頭，最終卻同樣取得領先，顯見國民黨員雖被懷疑結構過老，但在追求與時俱進的思維下，他們可能比誰都更怕老。

徐巧芯是國民黨新世代民代，主打戰力強、擅爆料、無懼政治空戰；費鴻泰則是熟稔議事、財經專長、地方紮實，雙方實力應屬五五波。但因國民黨初選採黨員3成、民調7成的機制，遊戲規則確實對徐相對不利，但最終結果開出來，徐的黨員票卻是險勝費1票。

事實上，這樣的結果早已有跡可循。國民黨2020敗選後，黨主席補選由高舉改革旗幟的江啟臣對上傳統實力雄厚的郝龍斌，以黨內資歷、組織實力來看，優勢都站在郝龍斌方面。然而最終結果卻顯示，全國各縣市黨員均一面倒支持江啟臣。

儘管當時江啟臣的得票總數對比歷屆選舉屬偏低，但能出現這樣的結果，確實彰顯出黨內的自主黨員對於國民黨世代交替、改革更新的迫切感，而這次「芯費對決」也是異曲同工，即便費鴻泰確屬國民黨重要戰力，但黨員終究選擇了「泰舊換芯」，交棒給新世代。

然而，國民黨員勇於追求「承先啟後」的心情，黨中央是否有感受到？當民進黨直接宣告全台只要有多重競爭者的選區，全部都辦初選，讓不少資深立委中箭落馬；眼見綠營新銳輩出，國民黨接下來的立委提名是否也能開大門走大路，讓新人憑實力跟老將競爭？

國民黨長期被詬病形象「太老」，因此每屆主席都喊出「年輕化」口號，但培養青年的作法又淪為樣板化。比如讓大批年輕人冠上「副發言人」職稱，實際上對黨重要事務常是難以參與也缺乏發言能力，年輕人變成口水記者會的陪襯。

更進一步來說，國民黨接下來的立委提名，勢必也將得面對艱困區提不出人的問題。對此陳年問題，或可以敵為鏡，民進黨2020年由9位年輕人組「台灣派隊」，進攻綠營艱困選區，雖然多數人鎩羽而歸，但卻仍將2人送進國會，就是現在的立委賴品妤、莊競程。

「台灣派隊」敢殺入艱困區的關鍵，就在於黨在後面給予支援；畢竟，從政對一無所有的青年來說代價太大，投身艱困區更是如此。國民黨內現也有青年戰艱困區的聲音，但黨若無法給予實際支援，最終可能只是讓年輕人跑去當「神風特攻隊」。國民黨的年輕化，黨員在看、青年在看、社會大眾也在看，國民黨真正病灶就是「老」，但老的不是黨員年齡，而是黨的文化、觀念、作風。