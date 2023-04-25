美國準備糾集七大工業國，對俄羅斯提出一項全面的出口禁令，這是一項既無效、無謂、更缺乏正當性的行動。

下月七大工業國要在日本廣島舉行峰會，據外媒報導，美國要提出一項全面的出口禁令，取代現在針對俄羅斯個別行業的制裁機制，預期只對極少數如農業、醫療等產品予以豁免。

俄烏戰爭爆發後，美國糾集盟邦制裁俄羅斯，手段之一就是禁止各國出口能讓俄羅斯取得西方技術、有助軍武的產品。只是從結果來看，顯然是效果有限，俄國仍有管道取得需要的技術與產品，因而讓美國有實施全面禁令的提議。

但這種全面禁令顯然是無效亦無謂。過去已實施的禁令效果差，原因在於除了核心盟友西方國家響應外，包括大陸、印度、拉丁美洲和非洲多數國家，都不參與、不支持，美國即使推動全面禁令，這些國家還是不支持，難道美國要制裁所有不支持的國家嗎？如果西方連針對特定技術與商品實施禁令都無法達到效果，那項目更多、更全面性的禁令，自然更無可能實施。

更難的原因是全面出口禁令缺乏正當性。過去的禁令主旨說是避免增強俄國的侵略力量，現在擴大到全面禁令，除了傷害一般平民、帶來「人道危機」風險外，對結束戰爭、帶來和平毫無幫助。

倒是美國為了本身地緣政治利益，一直在「鼓勵戰爭持續」，對烏克蘭帶來的傷害，大概僅次於侵略元凶的俄羅斯。台灣人該多看看、記得美國的這張嘴臉，現在也在台海如法泡製，要武裝台灣，搞家家都有一把槍，全民皆兵。台灣人要傻傻的像烏克蘭一樣，當美國的馬前卒與炮灰嗎？