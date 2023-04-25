《商業周刊》報導，根據數據調查機構Sensor Tower，3月前3周，美國下載次數最多的App是中國電商在美國推出的網購平台Temu。第二名是字節跳動的影片剪輯軟體CapCut，第三名是TikTok，第四名是中國快時尚網購平台Shein，直到第五名才是來自美國的Facebook。對美國人而言，這真是情何以堪！《華爾街日報》評論，中國科技公司用廉價的人力大軍不斷微調產品，就如同中國科技業的一個術語，刺繡，是打敗西方公司的祕密武器。

數位匯流風潮已然經過十多年，後數位匯流年代，比的是軟實力─數位內容及應用服務。年輕人可能不見得知道全球在競逐硬體力、硬體建設的那段過去。

20世紀以來，隨著科技的發展和建築技術的不斷創新，全球建築競比高度呈現出爆發式增長。例如，美國的帝國大廈、阿聯酋的哈利法塔、中國的上海中心等都是現代高層建築的代表。1990年初我赴紐約市留學深造，是此生第一次建築物對我產生具大震憾的經驗。帝國大廈、克萊斯勒大廈、川普大樓、花旗公司中心、GE大樓、泛美航空大廈、伍爾沃斯大樓、世貿中心北塔和南塔等等，沒有一棟建築不讓我驚豔不已。

住在紐約非常多年的台灣留學生跟我分享她的想法。美國建築想要稱霸全球其實手法很簡單，就是所謂的「簡單粗暴」。我納悶問原因，她說，拿世貿中心雙塔來說，它的外形就是將兩個長方型的建築物高度盡量往上長延伸到極致，自然就可稱霸全球，即使外觀沒有多麼特殊的設計，想想還頗有道理。

1991年我畢業回台，當時台北市最高的建築物乃是位於敦化南路38層樓高敦南東帝士大樓（現為敦南摩天大樓），而到了1993年底，台北市最高建築物的頭銜便讓新光人壽保險摩天大樓（51層樓）給奪走。猶記彼時多少台灣人前去膜拜朝聖，因為真的大開眼界，1994年10月16日，新光人壽首度開辦大樓登高比賽，並開啟台灣登高賽史。想想90年代的紐約與台北，大國小國之差異，真是不言可喻。

中國呢？根據維基百科的統計，中國是當下世界上擁有高樓數量最多的國家，截至2022年，中國有多達超過1400座高度150米以上的高樓，其中超過50座是300米以上的超高層摩天大樓，而其中有12座甚至高達450米以上。

美中之間比完硬實力後，當然就要比軟實力了。問題是，軟實力也可如硬實力一般，稱霸良久？

自從網路成為現代生活的顯學，以美國為首的各種型式內容及應用服務便風行草偃席捲全球。是美國人定義了什麼叫搜尋引擎、定義了什麼是社群媒體、什麼是電子商務、什麼是數位影音的破壞式創新？這麼多年下來，可能我們從未想過第二種可能性吧！拿我最熟悉的數位影音領域而言，這麼多年來我曾見過無數有趣又創新的應用，但我們都無緣一用，可能也都跟美科技巨擘壟斷市場有關吧！

日前，美國兩黨質疑中國短影音平台抖音的數據安全性，聯手在國會訊問該公司執行長。問題是，美國立法者要擔心的可能不只TikTok，因為前4名都是中國公司開發的應用程式，難道美國政府應該怪自家民眾沒有愛國心，不支持自家人產品嗎？

一直以來我都認為，國與國之間的政治鬥爭對一般庶民而言，是較遙遠的事，較少民眾會因為愛國心而只買國貨，而在網路的世界裡，不是什麼內容或服務有趣就會接受嗎？他們會在乎是哪一個國家提供的嗎？靠政治手段鼓吹民眾只用本國的內容及服務，可不是太健康！今日要不是微軟的ChatGTP，世人又怎知搜尋引擎不只Google一種選擇？美國人是否也該思考一下，無論是硬體或軟實力，簡單粗暴的年代是否已過去？什麼才是更有趣、民眾更想要的內容及服務？也許，反壟斷及多元創新，才是未來世界所需！

（作者為科技媒體專欄作家）