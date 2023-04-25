日昨晚間傳來調查局發生火警的消息，讓眾人頗感詫異。根據媒體的報導，起火地點是位於新店的調查局局本部，所幸火勢迅速撲滅，未造成人員傷亡。

據新北市消防局長李清安表示，火警發生在晚間8時44分，起火樓層在廉政大樓1樓，消防人員到場時，1樓已全面燃燒，火勢於8時59分控制，9時19分撲滅。經消防單位初步勘查，起火點應在電腦資料處理相關科室的辦公室，至於起火原因將待進一步調查。調查局長王俊力亦在現場瞭解狀況，並稱辦公室內相關電子資料皆有備份，不致影響調查局工作運行。

筆者將這次的祝融之災稱為「無名怪火」應該並不為過。首先，起火地點是在全國戒備森嚴的情報與治安總部，如此重要和處事嚴謹的單位，就算晚上下班之後，照規定各處室一定會有留守值班人員。況且起火時間不是在三更半夜睡覺時間，辦公室附近也應配有滅火器、消防栓、自動灑水系統及監視器，實在是不應該釀成如此嚴重的火災。

其次，從網路傳遍的火災現場各種角度拍攝的照片和影片觀察，可清楚看到從一樓各扇窗戶竄出的火苗，及燒得通紅的辦公室。此情說明火勢來得既快速又猛烈，這那像是電腦資訊室？根本就像是堆滿了易燃物的工廠倉庫，或者是存放了燃油之類的物品。除非是堆放了滿屋的書面檔案資料，否則能夠燒成這般熊熊烈火，簡直是不可思議！

根據在現場滅火的消防局長李清安判斷，起火點應是1樓「105」室，可能是和電腦相關的科室。如真是如此，起火點可以縮小到範圍空間並不大的辦公室，最有可能是電線走火；但辦公室裡的電腦設備並非易燃物，怎會燒成那個樣子？否則就是人為潑灑汽油的縱火。

調查局聲稱，火災現場燒毀的資料都存有備份，不致影響正常的工作運行。這一點也不得不讓人存疑，如此大的火燒範圍，調查局上空冒出的黑煙，周圍好幾公里都看得見，換言之這把火已將資訊室燒個精光。難道調查局也做了「超前部署」？如果是大批的易燃書面資料，存有備份簡直就是鬼話；如果是電腦儲存的資料也通通都有備份，調查局的未雨綢繆真要讓人讚嘆。

調查局的火警傳出之後，因為十分可疑，於是在網路上出現了各種猜測，包括讓人聯想到陳水扁總統在2008年卸任前，花了大筆經費購買了57台功能超強的碎紙機，被人質疑是要徹底銷毀見不得人的機密資料。因此譏諷調查局這下子買碎紙機的錢都可以省了。也有人說這場大火看起來猶如廟宇前「發爐」的香爐，依民間傳說這是「祖先發爐旺子孫」，調查局今後的工作任務會愈發興旺。

在究責之際，調查局難免要被人批評是螺絲鬆了。這場大火使得眾說紛紜，也猶如大水沖倒了龍王廟，讓全民丈二金剛摸不著頭腦。在民進黨執政日趨腐化，國內治安愈加敗壞之際，職司檢調工作的單位，實應好好的調查清楚，絕對不可掩蓋起火原因及燒毀的東西，將實情公諸於世，給全民一個交代。

（作者為大學英文講師）

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