明天，辜汪會談30周年紀念。1993年4月27日至29日，海峽兩岸、海基海協會兩會、辜振甫汪道涵兩老，在新加坡舉行的歷史性的會談，既是空前，也是絕後。

辜汪會談，所以能夠實現，是機緣。所謂機緣，是大、中、小3個形勢都正好具備了的意思。大形勢指的是一中、一個中國原則、兩岸同屬一中，這在兩蔣時代毫無問題，即使1988年李登輝繼任之後，也無問題，所以才有「九二共識」，之後，才有九三會談。如今台灣方面早已不承認九二共識，不接受一中原則，兩岸當然無從談起。

中形勢指的是美國因素。中美是1971年開始接觸到1979年建交，雙方有三個公報，模糊處理「一中」，一方稱「原則」，一方稱「政策」，當時美國基本正面看待兩岸互動，也才有新加坡作媒，促成了好事。2010年中國GDP超過日本成全球老二之後，中美關係掉入「修昔底德陷阱」，美國開始視中國為對手、潛在敵人甚至就是敵人，以台灣牌對付中國已成了美國最後的也是唯一的手段，「辜汪會談」如何能不成為歷史記憶。

小形勢指的是兩岸的接觸交流。兩岸自1949年分治之後，迄1988年初小蔣去世前最後一刻，均無接觸。1987年底台灣開放探親，之後，兩岸民間互動開始頻繁，自然出現各種問題，需要雙方政府共同會商處理，海基、海協於焉誕生，在大、中形勢配合下，雙方會談也就水到渠成。

了解了30年前的大、中、小三個形勢之後，就能明白30年後的今天回看辜汪會談，為何是廣陵絕響了。

大形勢的「一中」，自2000年綠色執政後早已不復存矣；2008雖有藍色重返執政，卻因主政者的畏首畏尾和鄉愿性格，加以美國因素起了變化，錯失了原本可以掌握的兩岸領導人新加坡之會的契機，或許，這也是兩岸關係的宿命，不可強求。

中形勢的「美國因素」早已時過境遷，對兩岸關係如今非但不是正面，甚至已是破壞性的負面力量。

至於小形勢，更糟。兩岸之間的接觸交流不僅明顯倒退，而且還出現了質變。台灣一方，無論在經貿或文教政策上，不僅態度消極，多加掣肘，甚至還有了越來越多的敵對意識，這讓大陸一方在警覺之餘，不免產生了反感，隨著台灣內部的「去中國化」或「反中」傾向的強化，北京當局有可能叫停惠台讓利政策事小，如果還進一步將兩岸之摩擦對立，從「內部矛盾」改定性為「敵我矛盾」，那形勢就更將複雜與詭譎了。

我之前對兩岸關係走向之研判有一套大、中、小的3個均衡理論。大均衡指的是中美兩強在西太平洋的實力博弈；中均衡指的是大陸與台灣兩方在台灣的實力對抗；小均衡指的是台灣內部統獨勢力的拉扯。30年前辜汪會談舉行之際，這天大、中、小三個形勢基本均衡，未見過於傾斜的現象；如今則早已失衡矣。西太平洋，美國勢力正在被中國實力，從第一島鏈擠壓出去；兩岸之間，無論經濟、軍事及綜合實力，大陸已占絕對優勢；台灣內部，統消獨長更是難以逆轉。大、中、小3個均衡均已失衡，台海形勢走向如何，辜汪兩老地下有知，想必無限感慨也。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）