4月22日是世界地球日，這個日子最初的選擇用意是在春分時節，這一天是地球的生日，也就是地球誕生的日子，陽光可以同時照耀在南極點和北極點上，這代表了世界的平等，同時也象徵著人類要拋開彼此間的爭議和不同，和諧共存。近幾年，為因應溫室氣體暖化帶來的劇烈氣候，開始朝向淨零排放，植樹減碳等目標，今年更是以投資我們的地球，做為推廣的主軸。

政府為了淨零排放提出台灣版2050淨零轉型四大策略、兩大基礎。其中森林碳匯將是以自然為本的最佳解方。台灣森林面積占逾60％，是目前最大的碳庫，除了碳吸存外，還有碳保存、碳替代，每年約可貢獻2140萬公噸，約可抵消台灣全年碳排的7％。

但是淨零排放的概念似乎還只是執行在公部門、學界、大企業，民眾對於如何參與淨零排放，或是由自身做起，相對而言，並無所適從，筆者建議除了現行推動低碳交通及建立綠色消費文化之外，還可以從下列幾個方向開始著手：

一、提供相關資訊：政府和民間組織可以提供相關的資訊，例如碳排放計算器、碳足跡分析、能源節約技巧等等，讓民眾了解自己的碳足跡，從而採取相應的措施來減少碳排放。例如；商品開始建立碳足跡標示，民眾就可以選擇碳擇碳足跡較低的商品，如台灣國產木材產品。

二、宣傳節能減碳的生活方式：政府和民間組織可以透過宣傳、教育和社群媒體等方式，向民眾推廣節能減碳的生活方式，例如使用節能電器、減少塑膠使用等等，鼓勵民眾採取行動減少碳排放。例如瑞典寶特瓶回收一個可以高達6元，可以提高民眾回收的意願。

三、推廣原生植物：以往種樹在都會區不易推動原因，是因為無足夠土地可供栽植，建議可以多推廣本土園藝植株或是多肉植物，讓民眾可以在室內擺放，不僅節能減碳，還有賞心悅目與心靈放鬆的效果，另外盆栽的設計也可以將塑膠盆改為紙漿盆等定期可以分解的容器。

希望透過這些政策推動，讓民眾能從日常生活中就參與減碳，不僅投資我們的星球，也開始投資我們的台灣。

（作者為花蓮公務員）

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