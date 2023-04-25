李登輝、林義雄、李遠哲三人引進黑金政治、意識形態反核、推動本土教改，為台灣帶來極大的禍害，堪稱台灣「三害」。

李登輝作為台灣第一任的民選總統，引進黑金，瓦解分化了台灣的菁英政治，將台灣帶進了一個地方派系分贓結盟的黑金政治。他也同時扶持壯大了本土的在野力量，讓一批草莽型的野心政客，登上了政治舞台。這些人，敢說敢衝，驍勇善戰，為達政治目的，不擇手段。在李登輝的明推暗助下，民進黨終於在2000年成功取得政權，開啟了台灣鎖國對抗，義和團式的民粹政治。

前民進黨主席林義雄主張廢核卻沒有專業背景，只能憑藉著宗教家的狂熱，將反核當成信仰。這些以林義雄為首，主張廢核的人士，沒有一個有受過嚴謹的科學訓練，沒有一個是懂得專業的能源專家，然而藉著幾次的絕食抗議，在民粹操弄的氛圍下，台灣就讓這些政客決定了我們的能源政策。因著林義雄個人的政治信仰，台灣經濟的命脈便活生生被掐住了喉嚨，國際投資與產業轉型從此停滯不前，註定了台灣經濟困坐圍城的窘境，不僅嚴重傷害了國家的進步與發展，更對人民的健康造成莫大的影響。

前中研院院長李遠哲先生挾持著諾貝爾奬的光環，在台灣推動全面性的教改。在他主導下的台灣教改，其主要精神就是本土化、自由化、平庸化。「本土化」乃是以狹隘的歷史觀，誇大台灣的主體意識，自絕於國際之外。乃至以蠡測海，坐井觀天。「自由化」摒棄了固有的倫理規範，輕品格，去德行，教育看重花俏的多元，欠缺紮實的論述，乃至價值模糊，是非混沌。「平庸化」拋棄了菁英教育，新的課綱譁眾取巧，師者不師其所師，習者不習其所習，廣設大學，捨技職教育，以至人人進大學，但整體的國民競爭力卻不斷下滑，大學生的水平一年不如一年，導至台灣逐步走向一個低智弱化，酸民當道的社會。

黑金派系的民粹政治，造就了一個口號震天，無能打混的政府。理盲反核的能源政策，阻斷了台灣經濟發展的命脈。弱智洗腦的教育改革，削化了台灣整體人口的競爭力。這三個人，一個是國民黨，一個是民進黨，一個是無黨籍，但他們的共同點是強烈的「本土意識」與「殖民性格」。在政治的偏好上，他們痛恨中國與遷台的國民政府，但對日本極度推崇友善，對美國更是唯首是瞻。

遺憾的是，他們主導了過去近30年來台灣的政治，經濟，與教育的重大改革與方針，造就了一個口號曼妙，好大爭功，雞犬當道，賢臣不出，滿朝奴才，唯諾逢迎的義和團政治，滿了「台灣本土意識」泡沫式的優越與尊榮感，無視外面世界的快速進步，卻自顧自地關起門來，進行一場鎖國自嗨的民粹革命，讓台灣的年輕一代不論是西進，南向，海漂，競爭力正在急速的衰退中。

歷史是殘酷的，它必然會無情地檢視每一個政治人物走過的痕跡。諷刺的是，驀然回首，那些喊愛台灣喊的最大聲的，卻往往是傷害台灣最深的一群人。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※