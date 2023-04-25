為改造協和電廠，台電擬在基隆外木山旁海域填海造陸14.5公頃，興建天然氣接收站（簡稱四接）。地方人士認為四接計畫將嚴重影響船舶進出基隆港，盡毀基隆作為國際郵輪母港的願景，形同廢港，去年選舉前提起公投複決案，慘遭前任市長林右昌與內政部技術性封殺。謝國樑上任後，同意公投提案人補正送件重新審查，3月底宣布審查通過，可展開第二階段公民連署。4月21日，行政院認基隆市府違背憲法及中央法規，發函撤銷市府審查決定，形同提前沒收護海公投。

行政院指稱，國家整體電力供應、能源儲備、產業關聯，海洋漁業、水產動植物繁殖保育等事項，依憲法皆屬中央立法權限，非關地方自治。不僅如此，中央超前部署，早已將台電擬填海造陸的區域，納入基隆國際商港港區範圍，因而主張港區管理及區域內設施興建的核准，屬交通部權限，基隆市無權過問四接興建。

政院提前沒收護海公投的理由，難掩中央霸凌地方、漠視民意的惡形惡狀，也無法正當化填海造陸、興建四接的決策。

其一，因為填海造陸的範圍已納入國際商港港區範圍，地方無權行使公投權？按此邏輯，行政院或可考慮將基隆市整體納入國際商港港區範圍，徹底沒收基隆的地方自治與地方公投!如此，還可未雨綢繆，提前沒收基隆升格直轄市的議題。

其二，面對台電的四接計畫，包括船務代理公會在內的基隆港七大公會，一致認為，四接一旦興建，勢必嚴重影響基隆港船舶進出及安全，中央置若罔聞。興建四接，卻不惜廢了基隆港？如此決策，猶如斷右臂救左指，荒謬至極，合理懷疑四接背後是否也有龐大的利益集團？

第三，填海造陸，興建四接，首當其衝的是基隆市民的權益與生計，是基隆港的存廢，是基隆的發展與繁榮；基隆市民才是本案的「利害關係人」，卻無權表達意見？連舉辦公投的權利也被剝奪？高官傲慢專擅，拿不出合理說詞說服基隆市民，卻濫權沒收公投提案，這是憲法暴力，哪裡是民主？行政院引經據典，搬弄憲法，卻忘了公投法第一條開宗明義寫著:「依據憲法主權在民之原則，為確保國民直接民權之行使，特制定本法」。主權在民，不在官。高官再怎麼傲慢，也不能強行沒收人民行使直接民權的權力。

深入來看，本案引發了不少疑問。諸如：如何區分全國性公投與地方性公投？是按公投標的之法律和政策，屬於中央還是地方？或者，應該以法律或政策影響的「利害關係人」作為判斷的依據？研擬公投，利害關係人的權益是否應該受到更多的重視與保障？事不關己的多數，可不可以透過公投剝奪少數利害關係人的權益？應否對參與公投投票者，課以更明確的集體或個人的責任呢？

最後，公投提案人和連署人必須據實揭露姓名、身分證字號和戶籍所在地，以示負責；為什麼公投投票卻以無記名方式進行呢？如此規範，是否助長了非利害關係人胡亂投票的亂象？公投會不會因此成為民粹政治攻防戰的武器呢？

（作者為資深媒體人）