大陸宣布對台啟動貿易壁壘調查，引起敏感的反應，甚至解讀為ECFA即將中止前兆。會有這樣聯想其實也很合理，畢竟兩岸關係緊張，大陸限制台灣農產品進口、實施貿易調查動作頻仍。不過，聯想歸聯想，實際上不管從政治需要或經貿連結各種角度來看，大陸都不會輕言廢止ECFA。

貿易壁壘調查切勿上綱

ECFA早收清單確實為台灣帶來龐大關稅減免優惠，十多年來減免關稅總額近百億美元，平均每年將近10億美元。更不用說ECFA對相對弱勢的台灣農漁民來說，不僅提供大量出口機會，也讓生計得以維持。這也是為什麼民進黨在野時高喊ECFA是糖衣毒藥，執政後卻不肯輕言廢止。

ECFA乍然喊停機會不高，但兩岸與美中政經對抗持續升溫，大陸對台經貿反制措施愈來愈強，隨時可能擦槍走火。特別是中美對抗深化之際，蔡政府一味靠向美國，配合美國製造鏈去中策略，鼓勵台商赴東南亞投資，不惜與大陸切割、脫鉤，可能讓北京重新思考，對台讓利到底值不值得，甚至採行激烈手段，全面反制封鎖兩岸經貿往來，即使可能危害自身經濟。

這絕非危言聳聽，就經濟量體而言，大陸有絕對的本錢對台制裁；但對台灣經濟而言，則將是難以承受之痛。舉極端情境為例，假設兩岸經貿全面脫鉤，透過簡單數字計算，就可以判斷對我方衝擊的程度。

根據大陸海關總署統計，2022年大陸貿易總值6.31兆美元，其中兩岸貿易部分3196.8億美元，占大陸對外貿易比重約5.1%。從台灣角度來看，根據財政部統計，台灣整體對外貿易金額為9074.5億美元，其中兩岸貿易部分2713.9億美元，占整體台灣對外貿易比重約29.9%。

上述數據意味，如果兩岸經貿完全切割，大陸經貿損失不過5%，台灣損失將近三成。換言之，整體對外貿易影響，台灣足足是大陸6倍。不禁令人想問，台灣真能承受兩岸經貿脫鉤斷鏈的衝擊？

當然，兩岸貿易運作不會這麼簡單，也無法如此清楚切割，但不容否認，這是台灣選擇靠向美國、脫鉤大陸必須承擔的後果。蔡政府不懂這個道理嗎？其實不然。光看陸委會及農委會主委邱太三、陳吉仲近日發言就可知道，蔡政府也害怕如果過度刺激、惹惱北京，引來大陸全面反制，對台灣經濟的傷害巨大，甚至可能危及政權。

智慧化解兩岸貿易爭端

值得留意的是，兩岸脫鉤衝擊不只有經貿，還有數以百萬計台商家庭的生計，也會跟著大受影響。台商對兩岸的貢獻有目共睹。不管是兩岸經貿交流往來，或是台灣經濟轉型升級，抑或是大陸經濟改革發展，台商都是其中最重要的元素與潤滑劑。過去台商透過三來一補模式，把大陸做為代工生產基地，賺取大量外匯收入，成為台灣經濟成長養分。近來，隨著台商回台發展，帶入資金與技術，投入智能化與高值化產業，更是驅動台灣經濟轉型升級的重要動力。

台商對台灣經濟做出重大貢獻，對大陸又何嘗不是。從大陸經濟改革初期，就可見到台商穿梭其中，引入台灣成功外銷經驗，帶動大陸出口快速發展。改革中後期，當大陸經濟發展面臨瓶頸，以電子業為首的台商，更是看準趨勢、加碼投資高科技產業，不僅成功拉動深圳、東莞及昆山等地發展，也順利引領大陸產業升級轉型。相較於台灣，台商對大陸經濟貢獻，更是功不可沒。

台灣經濟沒有與大陸脫鉤的本錢，也不應該走向這條路線。不管是從經貿數字或是台商家庭生計來看，都是如此。這也意味蔡政府有責任探尋可行路徑，就貿易壁壘問題與北京溝通協商。當然，大陸也需要認知，兩岸經貿是互利關係，不是單純讓利的結果。

針對不公平貿易進行必要的壁壘調查，以維持市場秩序，確有其必要，但應避免政治化操作，不要讓調查上綱上限而變成全面貿易戰爭，這絕非兩岸人民所樂見。兩岸如何化干戈為玉帛，有賴雙方領導人與台灣選民的智慧。