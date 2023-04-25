勞動部長許銘春在立法院回應立委質詢時表示，個人支持明年的「基本工資」調漲到每月28000元，雖然她表示必須由「基本工資審議委員會」討論決定，但卻加上了「我們也會努力」，顯示勞動部將盡力促成這樣的調整。在此要奉勸政府，無視經濟條件，長期以政治力扭曲經濟的結果，將變成揠苗助長，不僅無助於廣大的勞工朋友，更會嚴重傷害台灣經濟的發展。

調漲基本工資的隱憂

具有基本經濟學知識的人都知道，人為地限制工資必須維持在高於市場「均衡工資」的水準之上，會吸引勞動供給量增加，卻減少廠商需求量，造成失業增加。儘管近來少數專家有不同看法，但這還是經濟學界的主流看法，也不斷被一些總體研究證實。最新的案例，就是鄰近的韓國。韓國的最低工資在強烈的工運和選票壓力下，文在寅政府連續在2018和2019年大幅調漲了16.4%和10.9%，結果對2019和2020年的經濟成長產生顯著的負面效果，GDP從原來都領先台灣跌到只有2.2%和-1%。

台灣連續7年提高基本工資，但到此為止，似乎對經濟都沒有明顯的負面效果─2021年成長率高達6.53%，2022年下半年出口衰退，但成長率也還有2.43%，這些表現讓蔡政府吃了定心丸，認為繼續使用這招還會管用，更可以讓蔡英文總統的承諾（基本月薪3萬元）美夢成真，或至少相當接近。

殊不知，蔡政府執政7年，基本工資月薪從2015年20008元，調高到2022年的26400元，7年間調高了31.9%（時薪更上漲46.7%）；同期間名目經濟生產由17.02兆元新台幣上升到21.67兆元，也成長了27.3%，基本工資調漲僅高過經濟成長4.6%，並不算大，經濟體大致是可以承受的。但若只看服務業，情況就有所不同，因服務業這段期間產值成長率較低，大約只有25%，而時薪卻漲了46.7%，一些大量使用勞動的「邊際服務業」已經難以為繼，甚至不堪工資高漲而退出市場。

今年經濟成長率，在出口衰退下將會是「保2」苦戰；加上健保、電費都確定上漲，企業經營非常辛苦。誰都樂見勞工朋友們收入增加，但基本工資若調漲過度，超過生產力提升的話，經濟的負面效果就會湧現，特別是已受疫情沉重打擊的餐飲、旅宿和零售店，雖然仍有就業機會的「邊際勞工」將會受惠。勞動部長許銘春的期望調整幅度6%，超過今年預期經濟成長過多，產生負面效果的機會極大。

讓企業提升整體薪資

當然，無論是政府官員或代表民意的立委，都希望勞工薪資提高。但基本工資不是一般勞動薪資，它是設計用來保護低生產力故低薪的勞工，保障他們有最起碼生活水準的收入，不是要藉此激勵一般勞工薪資，兩者既非同一回事也不會相互影響。政府要提高一般勞工收入，適切的作法是提高勞工生產力，讓企業願意為勞工付出較高的薪資；而提高生產力的途徑很多，設法提高勞動品質、增加人均消費、提高社會消費能力、增加境外旅客等等，甚至設法吸引外來投資，以增加勞工需求來激勵薪資，但絕對不是利弊參半的提高基本工資。

然而，考量去年下半年以來通貨膨脹偏高，勞工生活也受影響，或許勞資協調下可以接受和去年通膨率接近的基本工資調整，來避免邊際勞工的生活惡化，這大概在3%上下，但距離許部長支持的6%有段距離。或許也可以接受將基本工資區別為「都會區」（即六都）和「非都會區」（六都以外）兩個體系，讓都會區的基本工資和非都會區有所差異，在生活費高的都會區提高稍多，讓邊際勞工更有能力應付生活之需─包括中國大陸在內的部分國家都有這種作法，可以兼顧基本工資和企業的承受力。君子愛財取之有道；同樣的，照顧勞工也要愛之有道。