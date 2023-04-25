民國112年3月27日，朦朧的天空，台北車站旁熙來攘往的人和車，也鼓噪出些許緊張的氛圍，跟隨馬英九前總統前往中國大陸交流的團員陸續抵達。第一次去中國大陸的我，對於將近兩週的大陸行感到忐忑不安，同行的夥伴們帶著輕鬆的心情與我交談，讓心情緊張的我輕鬆許多。一行人到桃園機場等待著飛機，直到踏入登機門時，身上如同背負著暖流登上飛機，期許融化冰封已久的兩岸情勢，同時也代表著這趟旅程已經開始了。

抵達浦東機場，望向窗外，陸方大陣仗迎接馬前總統，專車送抵上海虹橋車站換乘最新的高鐵列車智能復興號，充分顯示陸方對交流團的尊重，而這趟基礎建設和先進科技魔力之旅也就此展開。百聞不如一見或許就是如此，即便事前已經對復興號各項厲害設備有所耳聞，但親身經歷後仍令我嘖嘖稱奇。

首先進入眼簾的是親切有禮的服務員，再來是嶄新、乾淨且寬敞的車廂、舒適的座椅、人性化的電動腿托及最重要的充電座，每樣設施都是費盡心思的讓旅客擁有良好的乘坐體驗。服務員在旅客上下車廂時會在門口貼心提醒旅客注意月台間隙、在乘車時貼心的準備小點心等。魔鬼藏在細節裡，不慌不忙的語氣和細緻的服務品質，還有品項豐富的點心、飲品，最後是非常耐心的解答所有旅客的疑問，都是讓我五星好評的地方。

高鐵發車後，平穩的加速和絲毫沒有晃動的行駛，精緻的運行質感配上舒適的座椅大大舒緩舟車勞頓時的疲憊，配上寬敞且配色放鬆車廂，升起電動腿托、調整椅背角度，讓人不知不覺就和周公玩兩盤棋去了。在閉目養神的同時，用著座位旁的USB充電座幫手機養足精神，讓旅客和手機都能精神飽滿的抵達目的地，唯一可惜的是沒有成功試到號稱的「硬幣不倒」，但列車平穩程度絕對是毫無疑問。

中國大陸高鐵截至2022年末已營運路線長達4萬2000公里，並曾創造過年運量20億人次以上，歷史上使用過加拿大、日本、德國、法國等國家的列車。或許就是如此，深知民眾和旅客的需求，才能設計出復興號這樣如此貼心、細膩的高鐵列車。

3月29日，來到中興通訊的全球5G智能製造基地，曾在電視或新聞上看到的全自動化倉儲系統毫無保留的呈現在眼前，即便今已回台，那份震撼還是深刻烙印在腦海中，難以言喻。整潔且高度智慧化的工廠和考慮員工安危和貨品安全打造出精心的人流、物流設計，使所有的一切都是高效率進行著，機械和電腦的世界，我想任何一個理工人，沒有人不會為之瘋狂，要我站在裡面好好欣賞一整天也心甘情願。畢竟是完整的實體擺在眼前，不再只是所謂的影像，眼見為實的意思可能就是這樣吧！

3月31日，來到了聯影醫療，讓我深深感嘆擁有關鍵技術在手上是如此重要。看到各式各樣自主研發的高階醫療設備，例如：影像診斷、放射醫療設備（正電子發射斷層掃描、磁共振成像系統）這些本是歐美先進國家才擁有的技術，聯影集團現今已經擁有技術打造，並銷售到歐美國家，不用因為關鍵技術被「卡脖子」，擁有自主訂價權，也可以製造出符合華人體型的醫療設備，這點足以給予高度肯定。

4月2日來到鐵建重工，各式的挖掘機械是這家公司的強項，讓人最印象深刻的是潛盾機。潛盾機是一種能夠更安全的進行隧道挖掘和建造的重機械，關鍵技術早期被美、德、日等國家掌握且壟斷，並且實施技術封鎖、漫天喊價，但在幾年前就有所聽聞這項「常規」早已被中國大陸打破。看到偌大的地底怪獸，聽著解說員介紹著突破了雙模式刀盤出渣、環形開挖刀盤、倒置式主梁設計、大直徑TBM多支護等關鍵技術突破和實質參與台北捷運萬大線的挖掘工作，這也讓我看到兩岸民間合作共創雙贏的成功案例，更期許兩岸有更多且更深入的合作。

緊接著前往三一重工，難以想像重型機械的工廠也是高度的自動化，且參與桃園機場第三航廈、台北捷運和桃園捷運工程，並得知三一重工對於在八八風災時提供350萬人民幣的機械參與救援，也在國際援助上貢獻不少心力，讓冷冰冰的機械溫情不少。

4月4日，來到了賽力斯汽車智慧工廠，對於汽車智慧製造這或許並非什麼大新聞，但賽力斯汽車的造車工藝和華為車機系統使我一見傾倒。極好的隔音、扎實的車門、舒適的內裝、悅耳的音響還有聰明且反應快速的車機語音助理：小藝，可惜沒有試駕實際體驗其行駛質感，不然看到如此高品質車輛擁有划算的價格，讓誰都很難不心動。

行程最後來到了全球排名前三的上海洋山港，全球最大的自動化海港真的是實至名歸。港區內看到的真人只有去參訪的我們，採用自動化設備和控制系統，並用電腦控制橋吊裝卸貨櫃，還用無人駕駛的貨櫃運輸車來運輸貨櫃，無不令人嘆為觀止，所有的一切都是如此的真實，不僅大幅降低碼頭人員受傷的可能，也大大的增加碼頭裝卸效率，一舉數得，令人佩服。

這趟旅程領略了「基建狂魔」的威力。在重慶這座美麗的山城中，可以看到各式宏偉的橋梁穿梭其中，在這座地勢高高低低的城市裡，連接了各地；也在上海的東海大橋見證名列前茅的跨海大橋，每個城市的高鐵、地鐵等基礎設施的興建速度，或許是台灣值得借鏡的地方。也謝謝馬英九前總統和馬英九基金會給予我這次機會一同前往中國大陸，親身的見證了歷史，也一同寫下了歷史，畢生難忘。這趟行程要反思的地方很多，也期許兩岸和平發展、求同存異、共創美好新局。（高唯恩／國立中正大學數學系在學生、大九學堂第三期學員）

（本文來源：奔騰思潮）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。