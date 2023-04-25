美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）在4月19日舉行一場有關中共入侵台灣的兵棋推演，模擬美國軍事、外交及經濟策略，情境設定在2027年，中共國家主席習近平決定對台動武，其中眾議員擔任藍隊，扮演美國總統閣員，智庫「新美國安全中心」（CNAS）則擔任紅隊。

兵推過程採閉門進行，部分公開內容多少有些聳動。《華盛頓郵報》報導兵推目的在審視潛在的戰略，模擬軍事、外交及經濟反應，並梳理美國政策缺失；《華盛頓自由燈塔》指出，若美國嚇阻失敗，中共先發制人，美國削弱解放軍兩棲攻擊能力，但也會消耗美軍武器，解放軍可能損失80艘艦艇，但仍有8萬名部隊能夠登陸台灣；《國會山莊》標題直接指名，再補給「不是好的政策選項」，美國要更快採取行動，確保台灣獲得足夠武器，包括遲遲未運交的武器裝備，都應及早交付。

吾人似乎不必過於在意兵推的結論，這與今年初華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的「下一場戰爭的第一場戰鬥」（The First Battle of the Next War）兵推相互呼應，都在檢討美國政策缺失，指出美國必須立即強化嚇阻作為，立即強化軍事能力，包括長程巡弋飛彈、攻擊潛艦，以及增加防空能力的投資。美國國防部已與國會合作，推動「太平洋嚇阻倡議」，強化印太地區部署。但國會議員認為美國仍未為保衛台灣的戰爭作好準備，國家領導人也仍然猶豫不決。

對台灣而言，要重視的是烏克蘭戰事已進行年餘，其中一項教訓是，高強度戰事會快速消耗武器庫存，特別是高價值的精準武器，沒有多少國家有足夠武器庫存供前線消耗，連支持烏克蘭最力的美國，都快無法承受彈藥的消耗，而且這些武器生產線要恢復並非易事。

中共對台動武的選項中，封鎖從未被排除，中共軍事能力持續提升，由中共近期擾台行動，及去年8月與今年4月的軍演中，也可看出其可能軍事手段。中共去年宣布要對台「毀三線、建三區」（海峽中線、領海線、能源生命線，封控區、禁飛禁航區、常態化戰巡區），只要中共在台海周邊進行某種型態的軍事行動，就可能使周邊海空秩序大亂，從而威脅物資進口的能力。

台灣要維持抵抗韌性，不僅是武器、彈藥存量，武器裝備的零附件可能在戰事中快速消耗；基礎設施損毀，則需要大量人力、資材恢復運作；糧食、醫療用品，及燃油、天然氣能源等，亦都需要靠進口，因此維持海空交通線的順暢，是台海衝突時必須考量的優先問題之一。

近年不對稱建軍議題持續爭論，但國軍仍堅持必須維持基本戰力如戰機、水面艦艇及潛艦等先進武器，以便開闢安全航道，確保能源等物資補給線順暢。維持國家運作及作戰韌性，無疑是現階段台灣必須認真思考的課題。

（作者為國防安全研究院副研究員）