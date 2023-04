我國台灣省政府,在103年7月7日,抗戰紀念日那天,被美國51州政府占領。占領團伙是當年發動蘆溝橋事件的「類皇軍」。歷史吊詭荒唐,莫此為甚。

我是3月10號去省政府任職,當時太陽花暴亂正熾,與當年的228一樣,我就想到陳儀離台時的詩:「循環歷史究如何,癡心愛國渾忘老。」心有戚戚焉。

陳儀任行政長官時,年62歲,我現在距公務員屆齡退休的年限65歲,只差15天。

就差這麼幾天,台灣省鬧翻了天,台獨踹共狂罵,後來竟來省政府升他們的顏色,旭日、星條旗。只是升旗時,他們的國歌,講閩南話的皇民不會唱,也沒放配樂。

我可說是最老任職的公務員。陳儀死時67歲,說是被處死的最老高階公務員。

我一進省政府前的圓環,就看到鐘塔,現已扶正了。921地震後第二天,我在新聞局,就帶外國記者來採訪,當時右邊一塊是民政廳、社會處、財政廳辦公室,完全震倒了。

我後來想,倒的鐘塔不必扶正,就留做個紀念。

然後,就看到一幅大國旗,我想著國家面臨的危局,敬了個禮。

省政府主席是林政則說,這是他訪美國各州的來的靈感,州政府前都有一面大國旗,他回來也叫做了一幅中國旗,掛起來。

這幅旗有7x5公尺,是本省最大的。我拍了很多照片,要抓它全飄展的時刻不容易,可能是旗太大之故。

林政則絕沒想到,台灣省政府,有天真掛起了他在美國看到的旗,只是小點,大概就一公尺左右,但其代表的意義很大,即是所有228以來本土積累的荒謬恐怖,都包含在這一「主權宣示」的動作裡。

2014年7月9日美國「台灣政府」成員,9日繼續前往台灣省政府,但被警方拒馬阻擋在外,一群人就在樹下開講。(廖志晃攝)

省政府沒廢,被「凍」之後,沒什麼業務,與美國50州來往就是一項重要的工作。省政府資料館裡,還有一區是這部分的歷史介紹。我來任職,就是負責省級外務這一塊。因為國家方面的官方外交,在68年「中美轉交」後,理論上沒有了,我國台灣區與美國各州的外事關係,就成了已不被承認的「中華民國」外交的「餘氣」,省政府當然以此業務為「主打」。

我在省府「待退」,幹的事比我在新聞局還忙,處理的「真英文」稿,比我在新聞局的總和差不遠,當然,口譯接待,與新聞局還是不可比,省府大概就是3次,都是外交部陪下來訪的美國人。

上班3天後,才見到省主席林政則,他部分時間在台北,作政務委員,後來這個常例也被台獨拿出來攻擊。他一見我就說,我們的外事業務很重要,你來了很好。我還想講點生活家常,職因言獲罪之事等幾句,他根本不聽,只是說快點ABC,Thanks。

我就去一個「中科管理局」,我根本搞不清這是啥機構,選了一間宿舍。後來又有個「國發會」,因為省政府只剩幾間大辦公室,其他「中興新村」都劃給「國發會」。這也是時局的荒謬,本來是廢省的,現在又說是要活化「中興新村」。

其實所謂的「國發」,搞的是「國廢」,就像「台灣大學」的假論文印刷廠「國發所」一樣。最早以前的「三民主義統一中國」時代,有「國建會」,那是真為「中國」著想的集會,暑假在台北召開,方便海外學人回來研議建言。現在所謂的「護國神山」,高科技業的構想,都是起源於那。可是後來的「建言會」、「建國黨」……,其實都是「廢國會」、「新國會」。這裡「國」成了未來式,「中國」被否定了,台獨以「中華民國」借殼上市,賴清德的老調:「台灣早就獨立,她的名字就叫『中華民國』。」嘻嘻,我們要和平,不要戰爭Er.er.er. 。

還要「國發」?發展也好,發現也好,那新「國」就是「台灣省」這範圍,矛盾,當然就廢掉「省」,也就沒「一國兩區」「台灣區」的說法了,除了馬英九還在提,蔡英文說那早是70年代的過去式了,「我們現在是新國家!叫『中華民國台灣ROCT』,新的這麼叫著。」

我就在這個「新家」中,找到了省政府的「老舍」,有兩種,一種有冷氣,像招待所的職務宿舍,6000元一月;一種簡陋的單人宿舍,沒冷氣,房間兩坪大,衛浴公用,500元一月,我選了後者,很多省府員工,外有家的,也選住這單人宿舍。

上班就騎我買的一部29吋的腳踏車,900元,沿著環山道路到辦公室,還經個虎山防空洞,說是打起仗時可容3000人辦公居住。這路就沿著車籠埔斷層帶,921時這路突起斷裂。宿舍距辦公室約800公尺,走路也可。

沒想到,連租房子,是我付錢還是省政府包的,也吵成新聞。鉅細靡遺。有關我的事都拿來吵,就是要炒作郭的新聞,每天都要交稿,我很「紅」。

我住在台北,周末回家。第1天到台中是坐高鐵,要買老人票,票台要看身分證,說不行,你還差兩周。高鐵坐到烏日轉公車,到草屯的「中興新村」,時間不短。而台北西站的國光號,可直接坐到省府光華路的宿舍門口,這個好,雖要3小時,還停台中的「朝馬站」,好笑。

我一上車就跑到後面橫躺睡覺,耳塞聽英文,我把電影「軍官與紳士」A few good men的最後那段「 You want answers! You can't handle the truth.你無法承受事實!」背得很熟,7月10日,姐妹州20週年,夏威夷州長艾伯康訪省政府,我把這一段念出來,聽得他們一愣愣的笑,你怎活像個傑克尼克遜(Jack Nicholson)?

3月23日夜,台北8點發車11點到,我就聽到手機響了,蔡瑋:『他們打入了行政院。』然後,4月,他們又「發現」我在省政府任職,這下「You can't handle the truth.」台獨的民政府及美51州政府,就把眼光看向了台灣省政府。