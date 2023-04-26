我國台灣省政府，在103年7月7日，抗戰紀念日那天，被美國51州政府占領。占領團伙是當年發動蘆溝橋事件的「類皇軍」。歷史吊詭荒唐，莫此為甚。

我是3月10號去省政府任職，當時太陽花暴亂正熾，與當年的228一樣，我就想到陳儀離台時的詩：「循環歷史究如何，癡心愛國渾忘老。」心有戚戚焉。

陳儀任行政長官時，年62歲，我現在距公務員屆齡退休的年限65歲，只差15天。

就差這麼幾天，台灣省鬧翻了天，台獨踹共狂罵，後來竟來省政府升他們的顏色，旭日、星條旗。只是升旗時，他們的國歌，講閩南話的皇民不會唱，也沒放配樂。

我可說是最老任職的公務員。陳儀死時67歲，說是被處死的最老高階公務員。

我一進省政府前的圓環，就看到鐘塔，現已扶正了。921地震後第二天，我在新聞局，就帶外國記者來採訪，當時右邊一塊是民政廳、社會處、財政廳辦公室，完全震倒了。

我後來想，倒的鐘塔不必扶正，就留做個紀念。

然後，就看到一幅大國旗，我想著國家面臨的危局，敬了個禮。

省政府主席是林政則說，這是他訪美國各州的來的靈感，州政府前都有一面大國旗，他回來也叫做了一幅中國旗，掛起來。

這幅旗有7x5公尺，是本省最大的。我拍了很多照片，要抓它全飄展的時刻不容易，可能是旗太大之故。

林政則絕沒想到，台灣省政府，有天真掛起了他在美國看到的旗，只是小點，大概就一公尺左右，但其代表的意義很大，即是所有228以來本土積累的荒謬恐怖，都包含在這一「主權宣示」的動作裡。

2014年7月9日美國「台灣政府」成員，9日繼續前往台灣省政府，但被警方拒馬阻擋在外，一群人就在樹下開講。（廖志晃攝）

省政府沒廢，被「凍」之後，沒什麼業務，與美國50州來往就是一項重要的工作。省政府資料館裡，還有一區是這部分的歷史介紹。我來任職，就是負責省級外務這一塊。因為國家方面的官方外交，在68年「中美轉交」後，理論上沒有了，我國台灣區與美國各州的外事關係，就成了已不被承認的「中華民國」外交的「餘氣」，省政府當然以此業務為「主打」。

我在省府「待退」，幹的事比我在新聞局還忙，處理的「真英文」稿，比我在新聞局的總和差不遠，當然，口譯接待，與新聞局還是不可比，省府大概就是3次，都是外交部陪下來訪的美國人。

上班3天後，才見到省主席林政則，他部分時間在台北，作政務委員，後來這個常例也被台獨拿出來攻擊。他一見我就說，我們的外事業務很重要，你來了很好。我還想講點生活家常，職因言獲罪之事等幾句，他根本不聽，只是說快點ABC，Thanks。

我就去一個「中科管理局」，我根本搞不清這是啥機構，選了一間宿舍。後來又有個「國發會」，因為省政府只剩幾間大辦公室，其他「中興新村」都劃給「國發會」。這也是時局的荒謬，本來是廢省的，現在又說是要活化「中興新村」。

其實所謂的「國發」，搞的是「國廢」，就像「台灣大學」的假論文印刷廠「國發所」一樣。最早以前的「三民主義統一中國」時代，有「國建會」，那是真為「中國」著想的集會，暑假在台北召開，方便海外學人回來研議建言。現在所謂的「護國神山」，高科技業的構想，都是起源於那。可是後來的「建言會」、「建國黨」……，其實都是「廢國會」、「新國會」。這裡「國」成了未來式，「中國」被否定了，台獨以「中華民國」借殼上市，賴清德的老調：「台灣早就獨立，她的名字就叫『中華民國』。」嘻嘻，我們要和平，不要戰爭Er.er.er. 。

還要「國發」？發展也好，發現也好，那新「國」就是「台灣省」這範圍，矛盾，當然就廢掉「省」，也就沒「一國兩區」「台灣區」的說法了，除了馬英九還在提，蔡英文說那早是70年代的過去式了，「我們現在是新國家！叫『中華民國台灣ROCT』，新的這麼叫著。」

我就在這個「新家」中，找到了省政府的「老舍」，有兩種，一種有冷氣，像招待所的職務宿舍，6000元一月；一種簡陋的單人宿舍，沒冷氣，房間兩坪大，衛浴公用，500元一月，我選了後者，很多省府員工，外有家的，也選住這單人宿舍。

上班就騎我買的一部29吋的腳踏車，900元，沿著環山道路到辦公室，還經個虎山防空洞，說是打起仗時可容3000人辦公居住。這路就沿著車籠埔斷層帶，921時這路突起斷裂。宿舍距辦公室約800公尺，走路也可。

沒想到，連租房子，是我付錢還是省政府包的，也吵成新聞。鉅細靡遺。有關我的事都拿來吵，就是要炒作郭的新聞，每天都要交稿，我很「紅」。

我住在台北，周末回家。第1天到台中是坐高鐵，要買老人票，票台要看身分證，說不行，你還差兩周。高鐵坐到烏日轉公車，到草屯的「中興新村」，時間不短。而台北西站的國光號，可直接坐到省府光華路的宿舍門口，這個好，雖要3小時，還停台中的「朝馬站」，好笑。

我一上車就跑到後面橫躺睡覺，耳塞聽英文，我把電影「軍官與紳士」A few good men的最後那段「 You want answers! You can't handle the truth.你無法承受事實！」背得很熟，7月10日，姐妹州20週年，夏威夷州長艾伯康訪省政府，我把這一段念出來，聽得他們一愣愣的笑，你怎活像個傑克尼克遜（Jack Nicholson）？

3月23日夜，台北8點發車11點到，我就聽到手機響了，蔡瑋：『他們打入了行政院。』然後，4月，他們又「發現」我在省政府任職，這下「You can't handle the truth.」台獨的民政府及美51州政府，就把眼光看向了台灣省政府。