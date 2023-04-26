儘管國民黨總統人選尚未明朗，但近期多次不同機構的民意調查結果均一致顯示，一旦最終形成三組人馬競選總統，則不問侯、郭何人代表國民黨出線，民進黨賴清德將會揚長而去，看不到車尾。

或許朱立倫曾說過，徵召並不以民調為唯一考量、團結非綠陣營才能下架民進黨。然而在實際落實層面上卻絲毫不見在野兩大主要政黨有整合跡象，雙方依舊各吹各的調，連兄弟登山各自努力的表面友善都談不上，識者未免不嘆息痛心。

局勢至此，在野若不整合為一競選聯盟，則下架民進黨斷不可成。往後綠營一黨獨大之勢難破，藍、白兩黨走向萎靡，雙雙淪為綠營治下的準花瓶陪襯政黨，豈非自作自受？

藍營何不借鏡過往成功的光榮歷史？百餘年前，國民黨前身興中會始終革命未果，彼時在野的孫中山次次起事次次失利，興中會幾已人盡糧絕無以為繼。所幸黃興的出現，說服孫莫再執著於兩廣邊地起事，而應尋求全國遍地開花星火燎原的革命手段，進一步促成興中會、華興會等全國在野非清陣營合組「同盟會」，最終成功下架滿清。

回顧歷史，參加同盟會的各方組織與人物並不完全認同孫文的三民主義等興中會相關政治主張，同盟會僅是一個理念合作的鬆散聯盟，卻在「非清」這個各方優先的政治目標凝聚前提下，各自摒棄黨派門戶之見，一同為反清大業奮鬥不殆。

此情此景正有幾分當今台灣政壇的朝野形勢。腐敗的滿清之於執政的民進黨；後繼無力的興中會之於始終在野以上執政未滿的國民黨；反清其它要角的華興會之於民眾黨等在野各方。惟是當前在野一方的領袖要角，竟無一人拿的出孫、黃兩人當時的格局見識，反而盡顯一畝三分地的狹隘黨派利益、個人私怨成見。在野眾人各行其是毫無大局觀，想複製同盟會非清合作成功的案例難上加難。

藍、白兩黨有志於總統大位的領袖人士均應反思，在「下架民進黨」這個主流民意尚未消散前，倘將個人前途的榮辱得失、各自政黨的成敗興衰凌駕於下架民進黨大於一切的政治前提，最終換來的必然是自取其辱、自遺其咎。

誰是2024的孫中山？誰是2024的黃興？在野的「那些總統們」，自當捨我其誰，擺正自己的角色，拿出與實力匹配的態度，在能力範圍內為下架民進黨貢獻心力。21世紀的在野同盟會2.0已勢在必行，誰能催生並承擔責任，歷史終將記上一筆。（作者為自由撰稿者）

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