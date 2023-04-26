歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾日前投書法國媒體，表示台灣在經濟、商業以及科技上都與歐盟有關，因此呼籲歐洲海軍巡邏台灣海峽。我外交部隨即發布新聞稿，表達高度感謝與肯定。

歐盟沒有自己的海軍，因此波瑞爾只能呼籲會員國派艦。但是會員國各有自身的戰略考量，是否同意派遣軍艦前來台海巡弋，不無疑問。更何況有些歐盟國家根本沒有派艦前來台海的能力。

其次，台海距離歐洲遙遠，即使歐盟國家願意派艦，但在東亞沒有自己的軍事基地，不可能派出大量軍艦長期在台海巡弋。寥寥數艘歐洲軍艦前來台海就能嚇阻中共武力犯台，無異是癡人說夢。

第三，萬一中共真的發動台海戰事，攻擊的目標一定是台灣，決不會是其他國家的機艦。其他國家機艦也不可能主動對共軍發動攻擊。更何況其數量遠遠不及共軍，不可能自尋死路。

台灣與其寄望其他國家以軍力保台，不如好好經營兩岸關係，唯有如此才是確保台海和平之道。波瑞爾隨口說說，我外交部也應聲附和，似乎把國際政治當作兒戲。

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